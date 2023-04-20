海基會26日將舉辦辜汪會談30周年活動 定調內部座談會

辜汪會談1993年4月27日至29日在新加坡海皇大廈舉辦，是影響兩岸關係甚鉅的大事，而如今即將迎來會談30周年，本報獲悉海基會將於4月26日舉行內部座談會，預計將邀請歷任海基會高層、陸委會官員、台商等出席。

據了解，海基會此次活動籌備已有一段時日，近日已陸續發出邀請函，這次活動並不是大規模辦理，而是邀請部分人士到海基會進行座談。

某位收到邀請函的人士向本報表示，活動預計有海基會前任高層等人受邀出席；此外據了解，陸委會相關官員、一些台商也會受邀出席。

公開資料顯示，辜汪會談後，海基會、陸委會等單位曾多次舉辦紀念活動，時任海基會董事長辜振甫1998年在會談五周年時提出，五年前的會談，建立兩岸正式溝通及對話的制度，他衷心希望兩岸雙方能珍惜，並盼望能和（海協會會長）汪道涵先生在當年內擇時會晤。

而2003年辜汪會談十周年，時任陸委會主委蔡英文發表談話稿指出，辜汪會談的順利舉行，充分證明了兩岸互不否定對方的態度，是進行正常交往的重要基礎。「有了這個態度，雙方才能夠談論相互尊重、對等協商；有了這個態度，彼此展現出來的誠意與善意，才足以被轉化為增長互信的因素」。

2013年辜汪會談20周年，海基會曾舉辦「辜汪會談20週年紀念茶會」，時任總統馬英九並出席致詞，馬英九強調1992年11月兩岸達成一中各表的「九二共識」，為1993年4月的「辜汪會談」奠定基礎，該會談開啟兩岸「以談判化解敵意，以協商取代對抗」的歷史新局。

辜汪會談25周年時，陸委會、海基會則在2018年4月相繼發布新聞稿，呼籲北京方面與我方溝通。