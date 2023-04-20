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美方逮大陸海外警察 陸委會：大選期間嚴密注意

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名中國裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國大陸政府工作的海外警察局。被捕兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國大陸政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名中國裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國大陸政府工作的海外警察局。被捕兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國大陸政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

美國近日在紐約，逮捕了兩名涉嫌運作中國大陸海外「秘密警察局」的男子，引發國際關注，對於台灣是否也面臨此一潛在威脅，陸委會副主委兼發言人詹志宏20日表示，台灣即將進入立委跟總統選舉，過程中社會秩序維護是非常重要的一環，因此陸委會也會嚴密的注意，是不是有類似途徑的干擾。

詹志宏20日主持陸委會例行記者會。他表示，根據報導了解，美國司法單位逮捕了幾位涉嫌在美國境內，設立所謂海外警察局的人士，我們也注意到很多國家都已經警覺，並積極地查處是否也面臨國家主權被侵犯的問題。

詹志宏提到，對於媒體報導，被捕的人曾出現在所謂騷擾的場景裡（總統蔡英文訪美期間遭抗議），那「他有沒有領200塊或400塊，這個我不知道」。

詹志宏接著說，我方關切的是，我們即將進入立委的總統的選舉，過程中社會秩序維護是非常重要的一環，不希望見到這類情況的發生。因此，他強調陸委會將嚴密的注意，是不是有類似的途徑，透過我方內部一些人來做干擾、騷擾社會秩序的現象。

陸委會 詹志宏 美國

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