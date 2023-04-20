美方逮大陸海外警察 陸委會：大選期間嚴密注意

美國近日在紐約，逮捕了兩名涉嫌運作中國大陸海外「秘密警察局」的男子，引發國際關注，對於台灣是否也面臨此一潛在威脅，陸委會副主委兼發言人詹志宏20日表示，台灣即將進入立委跟總統選舉，過程中社會秩序維護是非常重要的一環，因此陸委會也會嚴密的注意，是不是有類似途徑的干擾。

詹志宏20日主持陸委會例行記者會。他表示，根據報導了解，美國司法單位逮捕了幾位涉嫌在美國境內，設立所謂海外警察局的人士，我們也注意到很多國家都已經警覺，並積極地查處是否也面臨國家主權被侵犯的問題。

詹志宏提到，對於媒體報導，被捕的人曾出現在所謂騷擾的場景裡（總統蔡英文訪美期間遭抗議），那「他有沒有領200塊或400塊，這個我不知道」。

詹志宏接著說，我方關切的是，我們即將進入立委的總統的選舉，過程中社會秩序維護是非常重要的一環，不希望見到這類情況的發生。因此，他強調陸委會將嚴密的注意，是不是有類似的途徑，透過我方內部一些人來做干擾、騷擾社會秩序的現象。