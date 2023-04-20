長三角多地 台灣航線陸續復飛

「我的先生和孩子都在台灣，近幾年回家團聚頗費周折。直飛航線恢復後就方便多了，非常開心。」18日下午，即將搭乘航班返台與家人團聚的陶女士表示。

中新社報導，當天，由東航MU5001執飛的南京至桃園的航班從南京祿口國際機場起飛，標誌著南京直飛台灣航線逐步恢復。

來自台灣的張先生表示，他從南京的大學畢業後就留在大陸工作。聽聞直飛航線恢復的消息後，第一時間買了機票，現在家人就在桃園機場等我。

「該航線備受市場關注，上座率高。首班MU5001航班客座率達87%，回程MU5002航班客座率近九成。」東航江蘇公司工作人員說。

4月起，長三角多地陸續恢復直飛台灣的航線。4月1日，杭州蕭山國際機場往返桃園機場的客運航線恢復運營。這是杭州時隔三年後恢復往返台灣的首條直飛客運航線。寧波往返桃園機場航線預計於4月24日起恢復。

東航江蘇公司正計畫恢復多條南京直飛台灣航線。從4月18日起，由MU5001執飛的南京——桃園航班每天一班；由MU5002執飛的桃園——南京航班每天一班。從4月19日起，由MU2945執飛的南京——高雄航班每周三、周五、周日發班；由MU2946執飛的高雄——南京航班每周三、周五、周日發班。從4月24日起，由MU2981執飛的南京——桃園航班每周一發班；由MU2982執飛的桃園——南京航班每周一發班。

另外，東航江蘇公司還計畫恢復南京——台中、無錫——桃園、無錫——高雄等航線。