陸貿易壁壘調查 農委會盼雙邊協商

中國大陸商務部日前公告將對台灣進行貿易壁壘調查，其中包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。對此，農委會副主委陳駿季昨在立院備詢時表示，目前大概有一○六六項農產品及加工品受影響，其中農委會主管的品項大概有八百多項，希望能夠進到雙邊協商機制，未來將配合經濟部、陸委會一起協商。

陳駿季說，八百多項產品主要分為三類，一是基於防疫規定，如非洲豬瘟疫區肉品無法進口，二是沒有防檢疫規定，但對我農產品有影響，以及無防疫規定也對產業無影響的，這三類農委會都會進行影響評估。

陳駿季也提到，當初這一○六六項在加入ＷＴＯ時，有部分品項沒完全完成協商，所以希望這部分能夠進到雙邊協商機制。

陳駿季強調，在ＷＴＯ架構裡，有很多不同的樣態，各國都一樣，為了保護不同國家的情境，有一定的配額限制，有很多手段可確保我產業健全發展。以農委會立場來說，絕對不會放任大陸的產品完全可以輸入，對我國產業造成影響。至於影響最大的是哪些農產品？陳駿季說，還在評估，包括肉品、水果、蔬菜。