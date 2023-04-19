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加彭總統訪陸 「認為台灣是中國不可分割的一部分」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平1日下午在人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎加彭共和國總統邦戈對中國大陸進行國事訪問。（路透）
大陸國家主席習近平1日下午在人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎加彭共和國總統邦戈對中國大陸進行國事訪問。（路透）

大陸國家主席習近平19日下午在北京人民大會堂與加彭共和國總統邦戈舉行會談，雙方決定將兩國「全面合作夥伴關係」提升為「全面戰略合作夥伴關係」。在雙方隨後發布的聯合聲明中，加彭重申堅定奉行一個中國原則，「認為台灣是中國不可分割的一部分」，「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的努力」。

邦戈18日至21日對中國大陸進行國事訪問，他也是今年第一個訪問中國大陸的非洲國家元首，明年則是中加兩國建交50周年。

據央視新聞報導，習近平在會談中表示，當今世界，多重挑戰和各種危機交織疊加，中國和非洲國家比以往任何時候都更需要加強團結合作。

習近平強調，中方堅定支持非洲走獨具特色、獨立自主的發展道路，堅定支持非洲推進糧食安全、工業化進程、綠色發展，堅定支持非洲成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極，願以自身新發展為非方提供新機遇，將中非務實合作打造成「南南合作」和國際對非合作典範。

邦戈則回應，加彭堅定奉行一個中國政策，支持習近平提出的共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議以及構建人類命運共同體等重要理念。希望雙方進一步加強基礎設施、農業和旅遊等領域合作，歡迎中方企業赴加彭參加工業園建設。

會談後，習近平與邦戈共同見證兩國簽署投資、農業、住房和城市建設、氣候變化等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表兩國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明。

非洲 習近平

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