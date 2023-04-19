李尚福訪俄 中俄深化交流達共識：共同抵禦外部干涉

中國龐大的人口規模開始出現下降，且預計未來數十年這種趨勢還將會加速，至本世紀末或僅餘7億多人口，且這數位已是較樂觀的預測。作為自聯合國自1950年有統計以來人口一直保持最多的國家，中國龐大的人口資源過去一直推動著世界經濟的運行，並助力國家近年的崛起;中國未來人口下跌的趨勢無可避免將對全球有著若干的重大影響，包括全球總人數、世界經濟以至地緣政治等...

2023-04-19 20:02