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李尚福訪俄 中俄深化交流達共識：共同抵禦外部干涉

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國防部表示，大陸國防部長李尚福與俄國國家和軍隊領導人達成了諸多共識，加強兩軍戰略溝通，共同抵禦外部勢力干涉。（取自香港經濟日報網）
大陸國防部表示，大陸國防部長李尚福與俄國國家和軍隊領導人達成了諸多共識，加強兩軍戰略溝通，共同抵禦外部勢力干涉。（取自香港經濟日報網）

大陸國務委員兼國防部李尚福結束4天訪俄行程，大陸國防部表示，李尚福與俄國家和軍隊領導人達成了諸多共識，加強兩軍戰略溝通，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。

大陸國防部發言人譚克非19日介紹李尚福訪俄之行指出，訪問取得豐碩成果，體現了中俄元首外交的戰略引領、兩國互信的傳承深化、兩軍合作的獨立自主。兩國防長進行了坦誠交流，對未來一個時期中俄兩軍交流合作進行規劃，同意持續密切高層溝通，完善兩軍交往機制，拓展戰區、軍種、院校間合作。

此外，兩國亦就國際和地區安全形勢等深入交換了意見，重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。中方向俄方介紹了中共二十大精神、全球安全倡議等重大理念，願同俄方進一步鞏固和加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，反對單邊主義和霸權主義，堅定捍衛國際公平正義。

國防部 李尚福 中共二十大

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