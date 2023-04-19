14億人口將「腰斬」一半 中國人口下降對世界有何影響？

今天，中國龐大的人口規模開始出現下降，且預計未來數十年這種趨勢還將會加速，至本世紀末或僅餘7億多人口，且這數位已是較樂觀的預測。作為自聯合國自1950年有統計以來人口一直保持最多的國家，中國龐大的人口資源過去一直推動著世界經濟的運行，並助力國家近年的崛起;中國未來人口下跌的趨勢無可避免將對全球有著若干的重大影響，包括全球總人數、世界經濟以至地緣政治等。

中國人口現時約佔世界人口逾六分一，過去40年間經歷了驚人增長，從接近10億膨脹到逾14億，直至2022年首次出現人口「負增長」。據國家統計局公佈的數據，去年中國人口為14.118億，較前年減少85萬人。內地過去6年間出生率一直在下降，達到每1，000人只有6.77名新生兒的歷史最低點。

中國人口現時約佔世界人口逾六分一，過去40年間經歷了驚人增長，從接近10億膨脹到逾14億，直至2022年首次出現人口「負增長」。據國家統計局公佈的數據，去年中國人口為14.118億，較前年減少85萬人。內地過去6年間出生率一直在下降，達到每1，000人只有6.77名新生兒的歷史最低點。

今後，中國人口開始持續減少，這會是自1959年至1961年「大饑荒」以來首次下降。這當中最主要的一個原因，與上世紀80年代中國出臺「一孩政策」不無關係。儘管中國在2016年放棄了獨生子女政策，並在去年推出了以稅收等激勵措施為支援的三胎政策，但這種情況仍未有改變。

國屆時的人口將減少至目前規模的一半，有悲觀的預測模型甚至估計中國的人口數目會下降至3億多，與今天美國的人口數相當。

人口的顯著下跌，不僅對內地中央政府而言至關重要，許多人口學家也密切注視，因如此明顯的變化將給未來帶來許多不確定性和深遠影響。

中國大陸從「一胎化」政策轉為「三孩政策」，但生育率持續下降。美聯社

未富先老：製造業出走、養老負擔增

自上世紀80年代開始，中國經濟一直不斷地和全球經濟產生更多聯繫。中國以前所未見的規模吸納原材料，並在世界各地眾多的市場中建立起出口優勢。這很大程度上依賴其極具競爭力的工作力，也使得國家成為世界工廠。

然而，這個曾經擁有源源不斷的廉價勞動力的國家，人口資源終於步入衰退，這使得其過去對全球物價的冷卻效應也悄然消失。

更令人憂慮的是，中國有可能面臨「未富先老」的處境，至少不會像成熟的發達經濟體那樣的富裕。這意味著西方出口商品的好日子，尤其是奢侈品出口，也將時日無多。

上海社會科學院的研究小組預計，2021年以後，中國人口將以年均1.1%的速度下降，到2100年全國人口將降至5.87億，不足現時的一半。這一預測背後的合理假設是，從現在到2030年，中國的總生育率將從1.15下降到1.1，並一直保持到2100年。這種快速下降將對中國經濟產生深遠影響。

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文章授權轉載自《香港01》