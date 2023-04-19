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大火21人遇難！長峰醫院大樓外牆薰黑 空氣充滿焦味

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
19日早上，長峰醫院現場，已有多名警察在各個路口站崗。（微博照片）
19日早上，長峰醫院現場，已有多名警察在各個路口站崗。（微博照片）

北京豐台區長峰醫院一幢住院大樓昨日(4月18日)發生大火，至少21人遇難，院內其餘病人已轉院或暫住賓館，當局正調查事故原因。火災後畫面曝光，現場可見，著火的是一棟白色大樓（住院部東樓），共有7層，有明顯著火痕跡，19日早上現場依然能聞到物體燒焦的味道，發生火災的住院部東樓看到，消防水管尚在樓內，一層仍留有大量積水。

19日早上，起火的長峰醫院周圍交通已恢復正常，道路邊停著多輛警車，多名警察守住幾個交通路口維持現場秩序。多數圍觀民眾都是在昨晚十點，官方網站宣布後才得知消息。這也是2017年以來，北京市最大的醫院意外傷亡事件。

推特等網傳短片顯示，起火後，大樓中冒出濃煙。有人從窗戶爬出，抓著床單往下跳到雨棚上。包括醫生在內，多人躲在外牆冷氣機上等候救援。大批醫療人員協助患者疏散到室外，有白髮老人拖著鹽水吊針狼狽離開。現場目擊者稱，「三層以下沒有煙霧，也沒有人，都是從上面冒煙。」

一名參與救援的護理人員稱，聽救援的消防人員說，住院東樓起火後，樓內一些房間由於空間狹小，存在一定救援難度。此外，樓內住院的多為行動不便的老人，也給救援帶來了一定困難，護工稱：「一間屋子裏邊放3張床，空間是很狹小的」。

另據中青報，4月18日22點45分左右，北京長峰醫院互聯網醫院的分診台前聚集了近10位家屬。他們的親人此前因病入住了北京長峰醫院的住院部東樓。根據通報，18日12時57分，豐台區消防救援支隊接到了這棟樓失火的火警。18日晚上的火災通報發出後，許多家屬才得知失火的消息，有人稱：「過去七八個小時了，我連個電話都沒接到。」、「我們不看新聞都不知道」。他們想醫院交出死亡名單。在通報中，截至18日18時，有21人經轉院救治無效死亡。分診台的工作人員說，要登記患者姓名，逐級上報，才能告知。

根據北京日報消息，2023年4月18日12時57分，豐台區消防救援支隊接警：北京長峰醫院住院部東樓發生火情。13時33分許，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至18時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。

另據《財新網》，北京長峰醫院院長吳儆表示，傷者已經根據市、區級衛健委的要求轉移到周邊的公立醫院，也有部分就地安置在長峰醫院的其他樓宇。他稱，火災整體規模不大，只是一棟樓局部的小火苗。

吳儆稱火災原因「或屬不可避免」，強調醫院始終配合各項消防設施維護及檢查要求，但拒絕透露火災的具體原因及近期的消防檢查結果。

報道指，該醫院稍早前的消防問題曾受到有關部門關注。有患者向傳媒稱，火災發生後，沒有聽到火災警鈴，也沒有聽到煙霧報警噴淋系統的聲響，但有醫護人員來到病房通知立即疏散。病患逃生途中看到走廊上到處都是濃煙，但沒有看見明火。

報導指出，據資料顯示，新冠疫情導致長峰醫院就診人數大幅下降，在2020起北京長峰醫院股份公司開始出現虧損，疫情期間更一度停業，一周前還披露，擬出售兩家子公司股權。

集團從2003年開設首家血管瘤專科醫院起，發展至全國近20間醫院，曾一度捲入醫療騙局醜聞。長峰醫院實控人汪文傑亦被指雖然頭頂不少專家、協會主委名號，但實際僅為大專學歷，其學術成果也難以尋跡，真實醫學專業能力成疑。

長峰醫院住院東樓外牆明顯被大火薰黑。記者賴錦宏/攝影
長峰醫院住院東樓外牆明顯被大火薰黑。記者賴錦宏/攝影
長峰醫院住院東樓外牆明顯被大火燻黑。現場有濃重的燒焦味，地上都是水漬。記者賴錦宏/攝影
長峰醫院住院東樓外牆明顯被大火燻黑。現場有濃重的燒焦味，地上都是水漬。記者賴錦宏/攝影
長峰醫院住院東樓外牆明顯被大火燻黑。現場有濃重的燒焦味，地上都是水漬。記者賴錦宏/攝影
長峰醫院住院東樓外牆明顯被大火燻黑。現場有濃重的燒焦味，地上都是水漬。記者賴錦宏/攝影

北京 火災 患者

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