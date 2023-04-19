貴州2600歲「古楠木王」遭盜伐　僅罰人民幣44萬元惹議

貴州黔東南苗族侗族自治州，有一樹齡達2,600年的楠木「古楠木王」，被當地奉為神樹，但去年遭不肖山老鼠盜割，受損嚴重，據近日貴州省高院發布訊息，被告15人，合計需承擔木王修復費用、懲罰賠償金人民幣44萬餘元（約合新台幣195萬元），11人遭追究刑事責任。但相較該犯罪組織近年獲利就至少人民幣41.47萬元，不少大陸網友痛批違法成本太低，憂助長犯罪更猖獗。

據貴州省高級人民法院18日公布訊息，12日，貴州雷山縣人民法院「雙碳」巡迴法庭巡迴宣判一起以國家重點保護植物楠木為犯罪對象的案件。

通報稱，被告人陸某州、張某發等11名被以犯「危害國家重點保護植物罪」追究刑事責任，同時判決11名被告及4名附帶民事被告以認購碳匯方式，對致死楠木承擔替代性修復，對受損壞的一株樹年齡為2,600年的「古楠木王」承擔修復救助費用人民幣29萬餘元。此外，15人共同承擔懲罰賠償金人民幣15萬餘元。

這棵被破壞的「古楠木王」，位於貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣下轄的南哨鎮，2022年2月，南哨鎮南哨村發現位於白岩屋腳山場的古楠木樹蔸處遭到切塊，受傷嚴重，被毀的楠木是大陸國家二級重點保護物，樹胸圍六公尺，樹齡2,600年。據考證，這棵「古楠木王」發芽於春秋時期，見證人類歷史發展，被當地人視為神樹、守護神，掉落的枝葉甚至帶回家供養。

法院通報還顯示，該案被告陸某州、張某富等人為獲取經濟利益，相互邀約盜割楠木板料出售，流竄於貴州省劍河縣南哨鎮、台江縣南宮鎮等地，出售給羅某正、楊某永等被告人，再以郵寄方式跨省轉運出售，他們利用夜晚作案，已毀壞大陸國家重點保護植物30多株，非法交易楠木板200多塊，累計獲利人民幣41萬4,700元，犯罪行為導致七株大陸國家二級保護植物死亡，該「古楠木王」也因嚴重毀壞，奄奄一息。