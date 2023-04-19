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解放軍動作頻頻 美中共特別委員會將兵推北京侵台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國新聞網站Axios報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會本周將兵推模擬中國大陸侵略台灣的場景。圖為美國航母雷根號。美聯社
美國新聞網站Axios報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會本周將兵推模擬中國大陸侵略台灣的場景。圖為美國航母雷根號。美聯社

美國新聞網站Axios報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）本周將兵推模擬中國大陸侵略台灣的場景。

根據報導，特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）19日晚間將率跨黨派議員，在華府智庫新美國安全中心（CNAS），由議員們扮演美國官員來參與兵推。

Axios報導，兵推將可使美國國會議員了解台灣衝突的發展，察覺美國的軍事弱點，以及這對國際貿易和美國企業的影響。

此外，報導指出，這次兵推也可以讓國會議員梳理可能的挑戰，並找出國會嚇阻及反對侵略的最佳方式。

CNAS去年上半年曾舉行一場中國大陸侵略台灣的美中兵棋推演，蓋拉格也參與這場活動；蓋拉格當時說，北京想在美國干預前迅速奪取台灣控制權，造成「既成事實」，美國不願先出手打擊中共軍力，至少得在解放軍艦越過台海時將其破壞。

去年兵推結果顯示，美中一開始就會陷入僵局，解放軍沒能有效控制台灣，美日澳相繼參戰，印太淪為戰場；解放軍最後可能攻擊美國本土的阿拉斯加和聖地牙哥，也可能動用核武。

美國 議員 解放軍

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