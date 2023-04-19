看三峽之美 渝台基層交流 重慶啟動

最近到過北京「無名居」餐廳的消費者都會發現，餐廳裡的服務員清一色都是來自北韓的姑娘。儘管說著流利的中文，但內行人一聽口音就知道，這些面容姣好、笑容可掬的服務員，都是北韓人。不只是無名居，北京已有不少餐廳，甚至連上海的「湯連得」溫泉館也傳出有來自北韓的員工。

2023-04-19 00:33