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看三峽之美 渝台基層交流 重慶啟動
第十八屆「魅力重慶·壯麗三峽」渝台基層交流活動17日在重慶啟動，42名台灣鄉、村（裡）長、基層農業等行業協會理事長齊聚山城，參觀瞭解重慶鄉村振興建設，領略長江三峽壯美風光。
中新社報導，本屆活動以「感知三峽文化魅力、深化渝台融合發展」為主題，42名參訪團成員分別來自台灣台北市、彰化縣、南投縣，他們中有台灣企業界人士、村（裡）長、民眾服務社、婦女會代表等。活動期間參訪團將與重慶基層鄉鎮、街道開展交流活動，並參訪考察長江三峽民俗風情及三峽大壩工程建設。活動將於21日結束。
重慶市海峽兩岸交流促進會會長陳全表示，希望通過該活動，讓台灣同胞真切領略大陸豐富的人文自然景觀，親身感受大陸經濟社會發生的巨大變化，加深瞭解、增進情誼，助推渝台融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。
17日，參訪團赴重慶南川區參觀大觀鎮金龍村鄉村振興、朱家院子人居環境整治，考察了南川區東街文旅商業綜合體項目等，還走進了南川區規劃展覽館，瞭解南川區經濟社會發展成就及未來發展計畫。
台灣彰化縣加油站商業同業公會理事長蘇建和在南川金龍村參觀後表示，希望有機會讓兩岸農村基層組織多交流多切磋。
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