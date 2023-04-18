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天主教香港教區主教訪問北京 美媒：強調交流否認傳話

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
天主教香港教區主教周守仁（左3）近日率團訪問北京，美媒指出他否認傳話，強調這是不同教區之間的交流。（圖／取自臉書「Catholic Way 公教頻道」）
天主教香港教區主教周守仁（左3）近日率團訪問北京，美媒指出他否認傳話，強調這是不同教區之間的交流。（圖／取自臉書「Catholic Way 公教頻道」）

近期關於天主教的主教任命議題，北京曾與梵蒂岡有所齟齬，而美媒最新揭露指出，天主教香港教區主教周守仁應邀前往北京進行5天訪問，這是多年來首度有香港教區主教訪問北京，而周守仁提供的聲明指出，希望促進中國大陸與外面教會之間的交流和互動。

路透報導，由天主教教宗方濟各（Pope Francis）2021年任命的香港教區主教周守仁在訪京前提供的聲明說到，他希望促進中國大陸與外面教會，尤其是亞洲教會之間的交流和互動。對於此行是否有傳話意味，周守仁僅指出，這是不同教區之間的交流，「北京和梵蒂岡已經就國家間事務建立了聯繫」。

而美國之音則指出，上一次訪問北京的是1985年時任香港主教的胡振中。那時香港仍是英國的殖民地。胡振中之後的三任香港教區主教陳日君、湯漢和楊鳴章都沒有以主教身份訪問過北京。報導援引半島電視台消息指，周守仁的一位發言人稱，在這次為期5天的訪問期間，他不太可能會見中國大陸天主教地下教會的代表。

此前港媒香港電台4月3日就已指出，周守仁是應北京教區主教李山邀請訪京，並引述北京市天主教愛國會副主席、北京教區秘書長甄雪斌說法指出，這次是兩地教會的正常交流，北京教區亦有定期與其他地區的教會交流，形容教區之間的關係良好。他提到，兩地教會的管理制度及方式有不同，這次交流能互相了解、互相學習。

不過香港電台也提到，胡振中上一次以主教身分訪京，是1994年獲大陸國務院宗教事務局邀請訪京。周守仁這次訪京，是由天主教香港教區3月9日宣布，團員有主教周守仁、輔理主教夏志誠、副主教蔡惠民神父及主教私人助理黃家俊。

值得一提的是，這次周守仁訪問北京前，梵諦岡才在4月初表示，4月4日上午履新上海主教的沈斌，到目前為止是海門教區的牧人。梵蒂岡強調，教廷「在數天前被告知中國當局調任主教的決定」，而且「從媒體獲悉今天上午舉行的就職儀式」。而大陸外交部發言人汪文斌4月17日對周守仁此行有何評價，則僅強調「這不是外交問題」。

公開資料顯示，大陸與梵蒂岡在2018年簽訂主教任命臨時協議，並於2020年、2022年兩度續簽，但是具體條文內容外界並不清晰，也時而發生主教任命爭議，如2022年11月26日梵蒂岡發布聲明稱，中共官方教會任命彭衛照擔任江西教區輔理主教，「沒有按照雙方現有的對話精神」、有違主教任命協議規則。

北京 香港 梵蒂岡

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