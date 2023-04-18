共軍此次軍演已將台海內海化 專家：威脅程度高於去年

在蔡英文總統與美國眾院議長會面返國後，共軍宣布對台進行環島戰備警巡以及「聯合利劍」軍演，而相較於2022年8月軍演，民眾多對此次軍演較為無感，但軍事專家提醒，共軍此次軍演對台威脅程度其實高於2022年8月，具有「高危險」性質。

政大國關中心18日舉辦「解析蔡英文總統與馬英九前總統出訪的後續影響」座談會，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤在會上分析指出，這次共軍環台軍演是自從2022年8月否定海峽中線、建立新常態後，進一步把台海「實質內海化」。未來須關注是否將實現對台軍事第三階段，否定我方主張的24海浬鄰接區、逼近12海浬外圍。

馬振坤指，這次環台軍演，共軍東部戰區在台灣海峽、台灣北部、南部、東部戰備警巡，並沒有像去年8月劃設圍台演習區域與禁航區，「顯示共軍刻意把台灣海峽定位內海化了，把共軍保衛本土安全海空航線，前推到台灣東方的西太平洋」。他認為，未來共軍在台海可能不會再劃設特定區域，而是常態性無預警戰備警巡，「全方位壓縮台灣海空軍防衛縱深」。

他強調，這次共軍戰備警巡所有共機共艦都是實兵實彈，在巡邏過程中做好實戰準備，參演部隊具備隨時「由演轉戰」能力，類似國軍漢光演習第二階段實兵驗證。其基本想定應該是台灣出現明確違反中共「反分裂國家法」第八條規定事實，中共中央授權中央軍委會實施必要軍事行動制止台獨分裂跟外力干涉，確保國家主權完整。

值得注意的是共軍反艦彈道飛彈此次首度出現在對台軍演中，對我海軍水面作戰艦威脅性非常高。此外，共軍常導部隊進入陣地後，當晚就轉移，第二天又進入不同發射陣地，這都表示在進行實戰性質的戰術演練。

他並指出，國軍在共軍演習期間保持高度戒備，主要原因就是我們很了解共軍具備隨時轉成真實作戰行動的準備，這是高危險，對台灣威脅程度其實高於去年8月軍演。他透露，這次國軍「該開的都開了、該拿出來的都放出來了」，包含岸置防空飛彈、反艦飛彈、機動飛彈車等，都是我方採取的預備反制措施，「擺出來有作用，因為共軍具備隨時由演轉戰能力，我們擺出來後就降低由演轉戰可能性」。

馬振坤直言，台海軍事情況擦槍走火機率越來越高，因為中共片面用武力改變現狀破壞兩岸軍事默契（海峽中線），雙方處在對彼此行為無法預測的狀態下，軍事上很容易出現擦槍走火衝突。

而這次軍演共軍山東艦編隊在台灣東部、再往東則是美國航母，馬振坤認為，其已經具備共軍在1996年台海危機時並不具備的嚇阻能力，但不表示美軍居於劣勢，只不過共軍已非昔日吳下阿蒙，經過近30年建設有些基本遠海投射能力。