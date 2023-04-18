傳中校聯手中共竊弓三機密潛逃美國 中科院否認

有媒體報導中科院傳出一名葉姓中校潛逃美國，聯手中國竊取天弓三型飛彈等雷達關鍵技術。中科院安全室主任江富兒今日表示，葉姓中校去年9月退伍，目前人在國內，並無潛逃國外的情況，而其任職期間並未參與弓三飛彈的相關研發。

國防部上午舉辦「軍用機動化儲能設備發展與運用」記者會，說明中科院研發機動化備援電力技術。媒體關切，有媒體報導中科院傳出一名葉姓中校潛逃美國，聯手中國竊取天弓三型飛彈等雷達關鍵技術。

江富兒回應媒體詢問說，這名被指涉者去年9月退伍，在職期間為列管涉密人員，若退伍後出國須進行申請。

江富兒表示，據了解目前這名人員人在國內，並無潛逃國外情事，且其任職期間並無參與弓三飛彈研發作業。

天弓三型飛彈主要攔截目標為飛機，最大攔截高度可望由現行的40公里增加至到70公里；有效攔截高度約35公里至40公里。現有「強弓計劃」強化其反飛彈性能。