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共軍上午黃海軍演 專家研判可能為潛射飛彈試射

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院戰略安全及資源研究所所長蘇紫雲。圖／蘇紫雲提供
國防安全研究院戰略安全及資源研究所所長蘇紫雲。圖／蘇紫雲提供

共軍上午在黃海實施重大軍事演習，國防安全研究院戰略安全及資源研究所所長蘇紫雲研判表示，研判這項操演時空短小的特徵，比較可能是潛射飛彈發射操演。而在驗證技術的同時，也藉此向G7外長會議的挺台言論表達不滿。

青島海事局昨天貼出航行警告：黃海自4月18日0900時至1200時，進行重大軍事活動禁止船隻通行。

蘇紫雲上午受訪表示，共軍主要目的外界不得而知，但由其公布的座標換算為狹長型，約80平方公里的面積，由時間短、範圍小的兩項元素觀察，可排除為軍演，很可能是進行飛彈試射。

他說，戰術上，由於靠近青島市、膠州灣入口，因此不會設定為彈著區，應屬於水下潛射飛彈的測試，例如巨浪三型。在驗證技術的同時，也向G7外長會議的挺台言論表達不滿。

飛彈 共軍 G7

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