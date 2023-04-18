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陸提貿易壁壘調查 鄭文燦：WTO架構下協商是最好方式
中國大陸透過WTO代表團提出貿易壁壘調查申請，針對台灣如何因應，行政院副院長鄭文燦今天表示，行政院經貿辦公室及經濟部，針對2445項產品調查會作出最妥善因應，在WTO架構下協商，是最好的方式。
鄭文燦今上午出席工研院「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展。
鄭文燦表示，中國大陸是透過WTO通知台灣，我方願意在WTO架構下進行協商，針對2445項產品，政院經貿辦及經濟部針對照些產品調查作出最妥善因應，在WTO架構下協商，是最好的方式。
此外，新北市長侯友宜明天將率團訪新加坡，是否會見星國總理李顯龍，引發關注，侯出訪也被視為2024總統大選備戰。鄭文燦表示，任何政治人物出訪為台灣拓展外交，為台灣增加能件度，是好事，侯市長這次出訪，他給予祝福。
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