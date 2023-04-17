美艦法艦分別通過台海 中國大陸反應「區別明顯」

（德國之聲中文網）美國海軍第七艦隊表示，米利厄斯號驅逐艦4月16日通過台灣海峽是例行航行，其使用的航道沒有涉及任何國家的領海。

這也是一星期前中國軍隊圍繞台灣進行大規模軍演後，美軍艦艇首次穿行台灣海峽。中方的大規模軍演是對此前美國國會眾議長麥卡錫在加州會晤過境的蔡英文的嚴重警告。

在米利厄斯號通過台灣海峽後，中國東部戰區發言人施毅指責美方公開炒作。他在4月17日發表聲明說，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

不過，一個星期前的4月9日，法國海軍牧月號護衛艦在中國圍台軍演期間穿越台灣海峽，卻並沒有引發中國方面的強烈反應。這一消息是法國總統馬克宏在結束訪問中國後，在與荷蘭首相會晤時披露的。台灣國防部情報室次長顏有賢也在4月12日部分證實了這一消息，強調台軍方全程掌握動態。台灣媒體華視新聞更是稱，牧月號是在台海中線西側航行的，不止沒有開啟船舶動態資訊系統，周邊也沒有中共軍艦航行監控。不過也有台灣安全部門內部消息稱，牧月號在澎湖附近水域時受到了中國海軍杭州號驅逐艦以及另外兩艘護衛艦的監視，一度轉向台海中線以東進行躲避。

馬克宏在結束訪華返回歐洲途中曾對媒體表示，歐洲應避免因台海問題卷入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應淪為美國附庸。這番言論在全球輿論均引起了很大爭議。他後來在會晤荷蘭首相時表示，法國對台立場與歐洲立場是一致的，政策是一貫的，沒有改變。馬克宏還說，法國軍艦在中國圍台軍演期間穿行台灣海峽，展現了法國對該地區的積極參與。

在美國海軍米利厄斯號驅逐艦通過台海後，台灣國防部只是發布了一條簡短的消息：美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海空域相關動態，狀況均正常。

（美聯社、中央社等）

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