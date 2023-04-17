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秦剛會寮國外長 重申反域外勢力藉台灣、南海問題干涉

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
秦剛和寮國外長會談。（取自大陸外交部網站）
秦剛和寮國外長會談。（取自大陸外交部網站）

寮國副總理兼外長沙倫賽16至18日，對中國大陸進行正式訪問。據大陸外交部網站消息，大陸國務委員兼外長秦剛17日與沙倫賽舉行會談，雙方一致認為，堅決反對域外勢力藉台灣、南海、人權、水資源等問題干預本地區事務。

秦剛在會談時，提到中共總書記習近平去年11月和寮國人革黨總書記、國家主席宋倫西索李斯的會晤，表示中方願和寮方密切配合，支持寮國穩定發展、改善民生，在國際地區舞台發揮更重要作用。

據大陸外交部，沙倫賽表示，寮方高度重視寮中關係，願發揚「四好精神」，落實好兩黨兩國領導人共識，運營好寮中鐵路，深化經貿、能礦、旅遊等領域合作，紮實推進寮中命運共同體建設。

大陸外交部稱，中寮雙方一致同意以元首外交為引領，保持高層互訪、加強務實合作、密切人員往來、促進協同發展，繼續堅定支持彼此核心利益，在中寮兩國合作中率先踐行全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。

此外，中寮雙方一致認為應推進中國東協「五大家園」建設，推動「東協印太展望」和「一帶一路」倡議對接，和堅決反對域外勢力藉台灣、南海、人權、水資源等問題干預本地區事務，堅定支持東協中心地位和以東協為中心的區域合作架構，秉持開放包容、反對分裂對抗，妥善管控熱點敏感問題，促進區域團結、和平、發展。

東協 秦剛 中共

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