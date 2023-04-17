美軍米利厄斯號通過台灣海峽 共軍稱全程跟監警戒

美國第七艦隊17日公布，其導向飛彈驅逐艦「米利厄斯號」於16日「例行過境」駛過台灣海峽，這是共軍本月上旬軍演後，首艘通過台海的美國軍艦。對此，共軍東部戰區發言人施毅午間回應表示，解放軍組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

據央視新聞報導，共軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅說，4月16日，美「米利厄斯號」導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。

施毅表示，解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。