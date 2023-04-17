快訊

美系外資下調聯發科評級至「賣出」 目標價遠低於市價

藍立委初選內幕／侯友宜突衝住家這樣說 劉哲彰決定造勢之夜前退選

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人「下剋上」力退灰熊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭會見陸防長 盼俄中兩軍加強聯合演訓等領域合作

聯合報／ 大陸中心／即時報導
俄羅斯總統普亭16日在莫斯科會見大陸國務委員兼國防部長李尚福。（歐新社）
俄羅斯總統普亭16日在莫斯科會見大陸國務委員兼國防部長李尚福。（歐新社）

據新華社報導，當地時間4月16日，俄羅斯總統普亭在莫斯科會見大陸國務委員兼國防部長李尚福時表示，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

應俄羅斯國防部長蕭依古邀請，李尚福4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。這是他今年3月出任大陸防長後首次出國訪問。

新華社報導，普亭請李尚福轉達對大陸國家主席習近平的問候。他表示，習近平前不久訪問俄羅斯，取得豐碩成果。他同習近平就新時代俄中關係發展作出規劃部署，一致同意進一步加強兩國戰略協作，深化在經濟、文化、教育等領域務實合作。

普亭稱，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

李尚福則轉達習近平對普亭的問候。李尚福說，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，新時代全面戰略協作伙伴關係不斷深化，中俄軍事互信日益鞏固，合作成果豐碩。

李尚福表示，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合，為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻。

李尚福 俄羅斯 普亭

延伸閱讀

普亭怪美導致俄烏戰爭 「要為關係惡化負責」

不用手機、網路！俄通訊官叛逃曝：普亭病態地害怕生命安全

接見新上任美駐俄大使 普亭：美國要為關係惡化負責

普亭宣布於白俄部署戰略核武 北約：中俄聯合聲明根本空談

相關新聞

陸五一瘋出境 台旅遊業乾瞪眼

大陸「五一」小長假將到來，民眾的旅遊意願提前噴發。據北京青年報報導，各線上旅遊平台數據顯示，大陸國內遊出現「井噴」現象，...

夏寶龍：不要覺得反對就是民主

正在香港訪問的大陸國務院港澳辦主任夏寶龍，昨天上午到香港立法會與議員會面，這被認為是香港主權移交後，中方主責港澳事務官員...

普亭會見陸防長 盼俄中兩軍加強聯合演訓等領域合作

據新華社報導，當地時間4月16日，俄羅斯總統普亭在莫斯科會見大陸國務委員兼國防部長李尚福時表示，希望兩軍加強聯合演訓、專...

熱中拜廟 上班和上進之間 大陸青年選擇了上香

中國共產黨堅持無神論，中共黨員也不允許有宗教信仰，對此中共中央發布的「中國共產黨紀律處分條例」有著明確規定。中共總書記習近平2016年4月在全國宗教工作會議上更強調，共產黨員要做堅定的馬克思主義無神論者，絕不能在宗教中尋找自己的價值和信念。

足球大國總統魯拉稱「常看中國足球」 陸網調侃：不聊足球還是朋友

巴西總統魯拉日前訪中期間，公開稱自己時常關注並收看中國足球聯賽，引來中國網友一片調侃與嘲諷。有人指「不聊中國足球，我們還...

全球港人聲援47人初選案被告 在台港人參與

香港47名泛民主派因參與2020年立法會初選，被控違反「港區國安法」串謀顛覆國家政權罪，案件仍在審訊中。海外港人組織發起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦