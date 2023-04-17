普亭會見陸防長 盼俄中兩軍加強聯合演訓等領域合作

中國共產黨堅持無神論，中共黨員也不允許有宗教信仰，對此中共中央發布的「中國共產黨紀律處分條例」有著明確規定。中共總書記習近平2016年4月在全國宗教工作會議上更強調，共產黨員要做堅定的馬克思主義無神論者，絕不能在宗教中尋找自己的價值和信念。

2023-04-17 00:15