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普亭會見陸防長 盼俄中兩軍加強聯合演訓等領域合作
據新華社報導，當地時間4月16日，俄羅斯總統普亭在莫斯科會見大陸國務委員兼國防部長李尚福時表示，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。
應俄羅斯國防部長蕭依古邀請，李尚福4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。這是他今年3月出任大陸防長後首次出國訪問。
新華社報導，普亭請李尚福轉達對大陸國家主席習近平的問候。他表示，習近平前不久訪問俄羅斯，取得豐碩成果。他同習近平就新時代俄中關係發展作出規劃部署，一致同意進一步加強兩國戰略協作，深化在經濟、文化、教育等領域務實合作。
普亭稱，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。
李尚福則轉達習近平對普亭的問候。李尚福說，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，新時代全面戰略協作伙伴關係不斷深化，中俄軍事互信日益鞏固，合作成果豐碩。
李尚福表示，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合，為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻。
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