美中台關係何解？學者：美國已從兩岸平衡者變成「危機促成者」

文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民16日表示，近兩年多來發生過三次「台海危機」，美國已從兩岸平衡者，變成了「危機促成者」，且當前美中台三邊關係過度聚焦在軍事鬥爭，不太重視經濟，這很不健康，也非常危險。

民主文教基金會16日舉行「美國霸權的衰退和墮落」研討會。民主文教基金會創辦人關中在開場演講表示，兩岸問題的癥結點，是美國製造台海危機，打壓中國大陸，阻止大陸超越美國，美國雖聲明台海現狀不容改變，但卻是「改變現狀者」。

關中認為，台海問題並非無解，除了美要尊重一中原則、大陸堅持和平統一，台灣也要放棄反中抗中，「要以和平為前提發展，不喊統也不喊獨」。

在上午的第一場主題研討中，趙建民也就當前美中台關係，分享他所觀察的三點特性。第一點，由於美國的聯手制中，其角色已從兩岸關係平衡者，變成「危機促成者」，在此背景下，2021年1月，美國駐聯合國大使在訪台行程中折返，加上去年8月、今年4月，兩年多來已發生三次「台海危機」。

第二點，趙建民認為，當前美中台關係看起來完全聚焦在軍事鬥爭，「這很不健康」，每次美國客人來台，或日前總統蔡英文和美國眾議長麥卡錫見面，都是在談軍售，兩岸也好像在做「軍備競賽」，這樣的兩岸政策非常危險。

第三點，趙建民說，儘管過去30年，經濟在美中、兩岸關係間扮演重要角色，但現在好像已不太受重視，美國要「脫鉤斷鏈」，台灣政府也不重視兩岸經濟。他舉近日獲民進黨提名，角逐2024總統的賴清德為例，認為賴的提名演說完全沒有經濟，政府也未提出與兩岸經濟有關的發展戰略。

另，針對近期大陸對台啟動貿易壁壘調查，趙建民說，相較台美相關架構協定，內容不一定是台灣真想談的，大陸則是一直經濟惠台。現在若大陸擺出要「公平貿易」的態度，那可能台灣就慘了，因為兩岸量體不同，且告到WTO也告不贏。

在同場主題討論中，與會者也就「疑美論」發表看法。前駐紐西蘭大使介文汲認為，美國從川普政府開始，就變成「恐怖情人」，所以沒什麼不能懷疑的，要留意美國是否要把台灣帶到戰場，或收回台積電。因此，未來台灣對美國有三點要注意，第一，必要時一定跟美國人「Say No」，完全接受非常危險，第二，必須嚴守美軍不入台的底線，第三，盡快跟對岸建立高層溝通與對話。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中說，美國對台重視是好事，但不應忽略後面美中長期戰略競爭的背景，台灣需更加謹慎。另一方面，每個國家的出發點，都是以自己利益極大化為考量，「當利益不一致時，吵架是常態」，所以很奇怪的是，美台關係在美國國內都是很健康的辯論，怎麼在台灣討論時，「就成『疑美論』了呢?」

李大中還補充，儘管美國把大陸視為地緣政治最大對手，但雙方官員均認為必須溝通，希望建立制度性對話管道。美中尚且如此，台灣也不應偏廢兩岸政策，否則就是不願意面對現實，近年台灣的主流民意，也是要維持兩岸的和平穩定，要對話、要交流。