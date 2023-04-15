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夏寶龍：希望香港天天拼經濟 區議會不能再被反中亂港勢力操弄

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍15日表示，香港是一個高度多元的社會，不管是何種政治立場，只要遵守《基本法》、《國安法》和香港法律，都可以在香港自由生活工作、學習。圖/香港01
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍15日表示，香港是一個高度多元的社會，不管是何種政治立場，只要遵守《基本法》、《國安法》和香港法律，都可以在香港自由生活工作、學習。圖/香港01

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍香港考察進入第三天，他15日參加香港國安委舉辦的「全民國家安全教育日」活動時表示，香港是一個高度多元的社會，不管是何種政治立場，只要遵守《基本法》、《國安法》和香港法律，都可以在香港自由生活工作、學習。他又指，希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股、「搵啲錢」（賺大錢）。

據多家港媒報導，夏寶龍提到2019年修例事件，稱這是「港版顏色革命」，認為這是一口警鐘，每時每刻警醒香港不能再亂起來，不能再容許港獨及「黑暴」上演，區議會不能再被反中亂港勢力操弄。

夏寶龍在活動中強調，維護國家安全與表達利益訴求，是不矛盾的。表達訴求的管道和方式有很多種，是各種各樣的，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。

他還指，香港是中國唯一行普通法地區，一向以法治著稱，擁有大量法律優勢人才，是香港一大特色優勢，無論是用普通法還是大陸法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能很好維護國家安全，（中共）中央支持香港保持普通法制度，支持完善，特區司法制度和法律體制，包括完成《基本法》第23條立法。

夏寶龍指出，「一個對立的社會是沒有前途的」，香港大家庭，應該形成包容共濟的好氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人好商量。他希望，香港天天辦會展、搞創科、拼經濟、跑馬、跳舞、炒股、更用廣東話講出「搵啲錢。」

夏寶龍13日起至下星期二（18日）考察香港六日，15日是其第三日行程，上午出席「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，是目前其唯一官方公開活動。

香港 國安法

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