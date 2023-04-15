夏寶龍：修例風波 「這場港版顏色革命」是香港抹不去的傷疤

大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今天出席香港特別行政區維護國家安全委員會主辦的「全民國家安全教育日2023」開幕典禮時致詞表示，「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。

大陸中新網報導，夏寶龍表示，去年7月1日在香港回歸祖國25週年之際，習近平主席視察香港發表一系列重要講話，對香港提出了殷切希望，語重心長地指出「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展」。

他說，習近平的講話飽含著對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了全體港人共同守護香港安寧、共創香港美好未來的信心和決心，為維護國家安全、推進「一國兩制」實踐行穩致遠指明了前進方向。

夏寶龍表示，當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段。這是中央全力支持得來的，是全體香港人民付出艱辛努力和巨大代價換來的，值得倍加珍惜、倍加呵護。香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序，這是全體香港人民的共同心聲。

他表示，安是最大的福，亂是最大的禍。「國安」才能「港安」 ，「國安」才能「家安」。保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。沒有安全和穩定，一切都無從談起。

接著他說，「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒著我們。

夏寶龍表示，我們相信，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任。我們相信，愛國愛港力量作為守護香港的中堅力量，一定會全心全意支持行政長官和特別行政區政府依法施政，心往一處想、勁往一處使，這是大家的責任，也是大家的榮光。我們相信，香港司法法律界專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衛香港法治的光榮使命。我們相信，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裡創造了一個個奇蹟，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報。

夏寶龍最後表示，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，香港前進的步伐是任何人、任何勢力都無法阻擋的。有習近平主席和中央政府的領導、支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，有香港特別行政區政府積極作為和社會各界的共同努力，香港由治及興之路必將越走越寬廣，香港一定能夠綻放出更加璀璨奪目的光彩。