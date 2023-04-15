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與李強見面 巴西總統：與中方擴大雙向投資和本幣結算

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強在人民大會堂會見魯拉。 新華社
大陸國務院總理李強在人民大會堂會見魯拉。 新華社

大陸官媒新華社昨深夜報導，大陸國務院總理李強14日下午在人民大會堂會見了對陸進行國事訪問的巴西總統魯拉。魯拉在會見中表示，巴方願同中方深化政治、經貿、農業、教育、科技、文化、可持續發展等領域合作，擴大雙向投資和本幣結算，幫助巴西加快「再工業化」進程，促進經濟社會發展。

李強表示，中國和巴西分別是東西半球最大發展中國家和重要新興市場國家。今年是兩國建立戰略夥伴關係30周年，兩國關係正處在繼往開來的重要歷史節點。中國願同巴西一道，進一步深化政治互信，密切戰略溝通，加強發展戰略對接，推動兩國全方位、多層次、高水平合作不斷邁上新台階。

魯拉也表示，巴方高度重視對華關係，中國是我再次擔任總統後訪問的第一個美洲之外的國家。巴方願同中方深化政治、經貿、農業、教育、科技、文化、可持續發展等領域合作，擴大雙向投資和本幣結算，幫助巴加快「再工業化」進程，促進經濟社會發展。

他說，中國是完善全球治理的重要夥伴，巴方願同中方加強在國際事務中的溝通協調，共同捍衛發展中國家利益，提升發展中國家發言權，共同建設一個和平穩定的世界。

李強指出，中國的高質量發展將為中巴合作提供更多機遇和更廣闊空間。雙方要打造經貿合作新亮點，積極推動雙邊農產品出口多元化增長，加強能源、礦產、航空等領域合作。樹立產能合作新標竿，推動全產業鏈對接，鞏固深化基礎設施、製造業等領域合作。塑造創新合作新優勢，拓展數字經濟和綠色發展合作，進一步打響「南南高科技合作典範」金字招牌。夯實金融合作新支撐，擴大在新開發銀行等多邊金融機制內合作，加強財金領域對話交流，進一步提高相互投資規模。

李強表示，中巴都是多邊主義的維護者、全球發展的貢獻者和全球化進程的受益者。中國願同巴西加強多邊事務溝通協作，共同捍衛以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，踐行真正的多邊主義，推動世貿組織改革朝著正確方向發展，為促進國際經濟合作、維護發展中國家權益作出更大貢獻。

巴西 李強

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