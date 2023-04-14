習近平會盧拉：談經濟合作、烏克蘭戰爭

（德國之聲中文網）習近平周五在北京人民大會堂為到訪的巴西總統盧拉舉行了歡迎儀式，隨後兩人舉行了閉門會談。

會談主要聚焦經貿關系等發展合作領域。據中共外交部發布的新聞稿，習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略伙伴，擁有廣泛共同利益。

習近平強調，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關系，將中巴關系置於外交優先位置。他還說，中國著力推動高質量發展，加快構建新發展格局，推進高水平對外開放，將為包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。

國際秩序、烏克蘭戰爭

據中方新聞稿，盧拉表示，中國是當今世界政治、經貿、科技等各領域不可或缺的重要力量，為促進世界和平與發展發揮著至關重要的作用。巴西從推動建立公正合理的國際秩序的戰略高度致力於同中國發展更緊密的關系。他還強調，巴中在很多重大國際問題上擁有共識和共同利益，雙方都捍衛多邊主義和國際公平正義。

據央視報道，習近平和盧拉討論了烏克蘭危機，並一致認為對話和談判是走出危機唯一可行的途徑。

在俄羅斯侵烏戰爭的問題上，巴西和中國都對外強調其"中立"立場，避免正面譴責俄羅斯。盧拉不久前還曾提議由中國牽頭建立多邊機制，來調停俄烏沖突。不過與中國將戰爭責任歸咎於西方不同，盧拉日前表示，俄羅斯出兵攻擊一個主權國家是一個錯誤。

簽署15項協議

習近平和盧拉還出席了兩國一系列協議的簽署儀式。巴西外交部發布的消息稱，雙方簽署了15項協議，涉及貿易、金融、農業、航空等諸多領域。美聯社報道稱，這顯示了自今年1月盧拉就任總統以來中巴關系的改善。他的前任博索納羅任期內，巴西與中國的關系相對緊張。許多中國企業暫停了與聯邦政府的合作計劃，轉而推動與各州政府的合作。

中國自2009年起取代美國，成為巴西最重要的貿易伙伴；同時也是巴西大豆、鐵礦石和石油最重要的市場。如今，巴西也是拉丁美洲最大的中國投資接收國。根據中國商務部的數據，2022年，中國和巴西的雙邊貿易額達1714億美元。

盧拉的訪華代表團成員包括環境部長等共八位部長，巴西利亞州長等巴西東北部地區的共五位州長，以及200多名商界領袖。

習近平表示，"持續健康穩定發展的中巴關系必將為地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展發揮積極而重要的作用"。盧拉則在會見習近平之前表示，巴西與中國有著"非同尋常"、日益穩固的關系，兩國需要共同合作，以使這一關系不僅停留在商業利益上。

在到北京之前，盧拉在訪華的第一站上海出席了巴西前總統羅塞夫(Dilma Rousseff)擔任新開發銀行行長的就職儀式，還與經濟界代表見面，並訪問了華為位於上海的創新中心。

（路透社、美聯社、法新社）

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