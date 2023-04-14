秦剛談台灣：中國的領土一寸都不能少

第六輪中德外交與安全戰略對話今天（14日）在北京舉行，大陸國務委員兼外長秦剛在共見記者時談到台灣問題時強調，台獨和和平水火不容，中國的領土一寸都不能少。

央視新聞報導，中德兩國外長（秦剛、貝爾伯克）今天就中德、中歐關係及國際和地區熱點問題進行全面、深入溝通。秦剛強調，發展好雙邊關係的關鍵在於增進戰略互信，避免戰略誤判。

秦剛指出，中德是夥伴，不是對手。德方制定涉華戰略文件 時，應從中德兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇。中德要合作不要對抗，無論零和對抗還是集團對抗都要不得。

秦剛說，經貿合作是兩國關係的壓艙石，互利共贏是中德務實合作的底色，中德在產業鏈上的依存關係是經濟全球化的必然結果，也是市場規則下的最優的選擇。中德經貿額長期占中歐經貿額總額的近三成，人為給正常的經貿合作踩刹車，將適得其反，得不償失。

秦剛在與貝爾伯克共見記者時還談到台灣問題。秦剛指出，台海局勢出現緊張，根本原因就是島內的一些台獨分裂勢力在境外勢力的支持和作用下，搞台獨分裂活動，這才是造成今天台海局勢緊張的根本原因。如果大家都希望台海局勢穩定，希望地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外來干涉。

秦剛再次重申，台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少。