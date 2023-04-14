快訊

日職／究極投手戰！山本由伸6局失1分 贏不了7局無失分的朗希

不認和人夫拍裸照 「最美博士」許藍方強調僅傳訊息

秦剛談台灣：中國的領土一寸都不能少

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務委員兼外長秦剛。（新華社）
大陸國務委員兼外長秦剛。（新華社）

第六輪中德外交與安全戰略對話今天（14日）在北京舉行，大陸國務委員兼外長秦剛在共見記者時談到台灣問題時強調，台獨和和平水火不容，中國的領土一寸都不能少。

央視新聞報導，中德兩國外長（秦剛、貝爾伯克）今天就中德、中歐關係及國際和地區熱點問題進行全面、深入溝通。秦剛強調，發展好雙邊關係的關鍵在於增進戰略互信，避免戰略誤判。

秦剛指出，中德是夥伴，不是對手。德方制定涉華戰略文件 時，應從中德兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇。中德要合作不要對抗，無論零和對抗還是集團對抗都要不得。

秦剛說，經貿合作是兩國關係的壓艙石，互利共贏是中德務實合作的底色，中德在產業鏈上的依存關係是經濟全球化的必然結果，也是市場規則下的最優的選擇。中德經貿額長期占中歐經貿額總額的近三成，人為給正常的經貿合作踩刹車，將適得其反，得不償失。

秦剛在與貝爾伯克共見記者時還談到台灣問題。秦剛指出，台海局勢出現緊張，根本原因就是島內的一些台獨分裂勢力在境外勢力的支持和作用下，搞台獨分裂活動，這才是造成今天台海局勢緊張的根本原因。如果大家都希望台海局勢穩定，希望地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外來干涉。

秦剛再次重申，台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少。

秦剛 台獨 台海

延伸閱讀

德國外長：台海軍事態勢升級 恐出現「可怕的局面」

避免戰略誤判 秦剛系統性地向貝爾伯克闡述了台灣問題的立場

秦剛會見拉夫羅夫 稱繼續推動烏克蘭問題政治解決

德外長：台海並非與歐洲無關 歐盟對中立場一致

相關新聞

博雷利：維持台海和平是歐中恢復信任關鍵

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信...

德國外長貝爾伯克訪問大陸 探索德中更多合作機會

應大陸外長秦剛邀請，德國外長貝爾伯克13日至15日對中國大陸進行正式訪問。參考消息網14日引述德新社報導，在對中國大陸進...

魯拉到天安門廣場 向人民英雄紀念碑獻花

對中國大陸進行國事訪問的巴西總統魯拉昨晚自上海飛抵北京後，據中央電視台報導，今14日中午前往他親自前往天安門廣場，向人民...

波總理稱烏被征服隔天中國即攻台 陸強烈不滿堅決反對

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）當地時間13日在美國華府智庫「大西洋理事會」上表示，歐洲人試圖...

辜汪會談30周年將至 海基會董座李大維盼發揮協商功能

1993年辜汪會談，開啟兩岸交流新局面。而海基會顧問會議日前針對辜汪會談30周年集會討論，並邀請學者引言，學者認為兩岸關...

中俄軍事更進一步合作？ 陸宣布李尚福應邀訪俄

大陸國防部新聞發言人譚克非大校發布信息說，中國大陸國務委員兼國防部長李尚福將於4月16日到19日，前往俄羅期進行正式訪問...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦