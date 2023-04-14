辜汪會談30周年將至 海基會董座李大維盼發揮協商功能

1993年辜汪會談，開啟兩岸交流新局面。而海基會顧問會議日前針對辜汪會談30周年集會討論，並邀請學者引言，學者認為兩岸關係定位必須要清晰、不能再模糊；而海基會董事長李大維則指出，未來海基會除了持續加強服務及交流外，也希望在協商方面可以有所發揮。

辜汪會談30年相關紀念活動，先前陸委會已經指示海基會研議，不過目前尚未有具體的消息。而海基會日前先舉行顧問會議就辜汪會談30年進行討論，會議邀請曾任陸委會副主委、政大國關中心副主任的吳安家為引言人。

吳安家指出，辜汪會談至今已30年，兩岸關係定位必須要清晰、不能再模糊，捍衛中華民國應該要是跨黨派的共識。他認為兩岸互動的基本原則是溝通、交流、建立互信、避免戰爭，兩岸應該持續維護直航、小三通等各項交流，有交流才能建立互信，也應該在時機條件成熟時恢復溝通談判機制，才有機會建立共識。他強調，假如中國大陸不接受中華民國存在的歷史事實與政治現實，兩岸僵局就無法化解。

海基會表示，顧問們多贊同不論從憲法、兩岸條例等來看，目前中華民國是我們最大的共識。也有顧問建議，歐盟的整合是從經濟開始，逐步走向政治統合，兩岸可以從產業、金融、經貿等方面的交流開始，從經貿相關議題著手恢復談判。

海基會董事長李大維則在會中指出，海基會有協商、交流、服務三大功能，服務是當前海基會的主要功能，2022年有23萬多件的服務案件，不少個案都讓該會同仁花許多時間協助民眾解決問題。未來海基會除了持續加強服務及交流外，也希望在協商方面可以有所發揮。