快訊

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

若解放軍攻台？薛瑞福：美國有4大理由出兵保衛台灣

辜汪會談30周年將至 海基會董座李大維盼發揮協商功能

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會日前舉行顧問會議，討論辜汪會談30周年，而李大維提出希望在協商方面可以有所發揮。（圖／海基會提供）
海基會日前舉行顧問會議，討論辜汪會談30周年，而李大維提出希望在協商方面可以有所發揮。（圖／海基會提供）

1993年辜汪會談，開啟兩岸交流新局面。而海基會顧問會議日前針對辜汪會談30周年集會討論，並邀請學者引言，學者認為兩岸關係定位必須要清晰、不能再模糊；而海基會董事長李大維則指出，未來海基會除了持續加強服務及交流外，也希望在協商方面可以有所發揮。

辜汪會談30年相關紀念活動，先前陸委會已經指示海基會研議，不過目前尚未有具體的消息。而海基會日前先舉行顧問會議就辜汪會談30年進行討論，會議邀請曾任陸委會副主委、政大國關中心副主任的吳安家為引言人。

吳安家指出，辜汪會談至今已30年，兩岸關係定位必須要清晰、不能再模糊，捍衛中華民國應該要是跨黨派的共識。他認為兩岸互動的基本原則是溝通、交流、建立互信、避免戰爭，兩岸應該持續維護直航、小三通等各項交流，有交流才能建立互信，也應該在時機條件成熟時恢復溝通談判機制，才有機會建立共識。他強調，假如中國大陸不接受中華民國存在的歷史事實與政治現實，兩岸僵局就無法化解。

海基會表示，顧問們多贊同不論從憲法、兩岸條例等來看，目前中華民國是我們最大的共識。也有顧問建議，歐盟的整合是從經濟開始，逐步走向政治統合，兩岸可以從產業、金融、經貿等方面的交流開始，從經貿相關議題著手恢復談判。

海基會董事長李大維則在會中指出，海基會有協商、交流、服務三大功能，服務是當前海基會的主要功能，2022年有23萬多件的服務案件，不少個案都讓該會同仁花許多時間協助民眾解決問題。未來海基會除了持續加強服務及交流外，也希望在協商方面可以有所發揮。

海基會

延伸閱讀

批賴清德投機 藍委：喊台獨又想擁抱中華民國

藍營辦辜汪會談30周年座談 海基會：尊重各方討論

陸將檢查兩岸直航貨船 陸委會：我將被迫採取相應作法

蔡總統頒李大維一等卿雲勳章 沈榮津一等景星勳章

相關新聞

博雷利：維持台海和平是歐中恢復信任關鍵

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信...

德國外長貝爾伯克訪問大陸 探索德中更多合作機會

應大陸外長秦剛邀請，德國外長貝爾伯克13日至15日對中國大陸進行正式訪問。參考消息網14日引述德新社報導，在對中國大陸進...

魯拉到天安門廣場 向人民英雄紀念碑獻花

對中國大陸進行國事訪問的巴西總統魯拉昨晚自上海飛抵北京後，據中央電視台報導，今14日中午前往他親自前往天安門廣場，向人民...

波總理稱烏被征服隔天中國即攻台 陸強烈不滿堅決反對

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）當地時間13日在美國華府智庫「大西洋理事會」上表示，歐洲人試圖...

中俄軍事更進一步合作？　陸宣布李尚福應邀訪俄

大陸國防部新聞發言人譚克非大校發布信息說，中國大陸國務委員兼國防部長李尚福將於4月16日到19日，前往俄羅期進行正式訪問...

台灣東北空域劃禁飛區？　汪文斌：「禁飛區」的說法是不準確的

依據大陸《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人汪文斌下午主持例行記者會時，有記者提問中國的海事部門近日宣佈在周日將會在台灣島...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦