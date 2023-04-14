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波總理稱烏被征服隔天中國即攻台 陸強烈不滿堅決反對

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國駐波蘭大使館外貌。　　取自中駐波使館官網
中國駐波蘭大使館外貌。　　取自中駐波使館官網

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）當地時間13日在美國華府智庫「大西洋理事會」上表示，歐洲人試圖加強與中國的關係，可能正犯下歷史性的錯誤。他還提到，如果烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣。莫拉維茨奇此番言論被認為是在暗批法國總統馬克宏。但中國駐波蘭大使館對莫拉維莰奇的言論立即回擊，強調中文對此表示強烈不滿和堅決反對。

法新社報導，莫拉維茨奇「大西洋理事會」演講時說：「他們目光短淺，指望在中國販售更多歐洲聯盟（EU）的產品，卻得付出巨大地緣政治代價，使我們提升而非降低依賴中國。」

大陸駐波蘭大使館發言人對此表示，4月13日，個別波政府官員在美國智庫發表演講，公然將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，妄稱如果烏克蘭戰敗，中國大陸可能第二天就會攻打台灣。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者不存在任何的可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。各方在烏克蘭問題上強調要維護主權和領土完整，在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。任何借烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。

他表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中波關係的政治基礎。我們敦促波方有關官員充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，在涉台問題上謹言慎行，避免干擾中波關係大局。

烏克蘭 波蘭 大使館

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