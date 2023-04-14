環時引述德媒報導 貝爾伯克在天津發表支持馬克宏言論

中共黨媒《環球時報》引述德國媒體報導，13日抵達中國天津的貝爾伯克發表講話，對法國總統馬克宏此前關於歐盟與中國關係的言論表示支持，稱歐盟與馬克宏保持同一立場。但她同時就台海問題發表評論，稱歐洲不能對相關緊張局勢漠不關心。路透社認為，她的這一立場與馬克宏相較不同。

《環時》引述並未具體指名的德媒報導稱，貝爾伯克在天津表示，歐盟的優勢在於一個事實，即「我們不僅彼此親近，而且在涉及我們利益和價值觀的核心問題上採取共同的戰略方針。」而德媒的報導認為，她的這一表態似乎是在向馬克宏提供支持。

《環時》追溯了上周結束為期3天的訪陸之行後，馬克宏在返回法國的專機上接受媒體採訪的說法，當時馬克宏表示，歐洲必須加強戰略自主性，頂住成為「美國追隨者」的壓力。談及台灣問題時，馬克宏當時表示：「歐洲人需要回答的問題是，台灣問題的危機加劇是否符合我們的利益？答案是否定的。如果兩個超級大國之間矛盾加劇，我們將沒有時間或手段來提升戰略自主權。我們將成為附庸。」

但德媒稱，馬克宏關於台海問題的言論讓他與華盛頓的關係陷入困境。據路透社13日報導，貝爾伯克在天津也談及台海局勢，不過她在該問題上的觀點與馬克宏上周警告「歐盟不要陷入不屬於自己的危機」的觀點不同。她搬出所謂經濟攸關性，聲稱「德國和歐盟在經濟上很脆弱，這意味著我們不能對台灣海峽的緊張局勢漠不關心」。

《環球時報》的報導說，貝爾伯克並非首位就馬克宏言論進行評論的德國官員。據法新社報導，德國防長佩斯托瑞斯當地時間13日表態，針對馬克宏警告歐洲不要成為美國的「附庸」的言論，他聲稱「令人遺憾」。

對於貝爾伯克此次訪中，上海外國語大學研究員姜鋒14日在《環球時報》上發表文章。姜鋒表示，貝爾伯克首次訪華受到德媒廣泛關注，主要原因之一是她過去在對華政策上給人留下較為負面的印象。正因如此，她受到德國和歐洲對華存有偏見人士的追捧，但也有德國政客覺得她的對華言論還不夠狠。

《環球時報》的這則報導引述了姜鋒的文章，姜鋒說，但在今年2月慕尼黑安全會議上談及中方有關解決烏克蘭危機的立場文件時，貝爾伯克表現出了稍顯正面的姿態，而且由她主持的德國政府對華戰略文件據說也在受到各方批評後語氣變得「溫和」了些。如此看來，貝爾伯克外長推動的對華政策還在不斷理性和理智地調整中，希望她這次來華是「耳聽為虛眼見為實」之旅，是反思之旅。