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博雷利：維持台海和平是歐中恢復信任關鍵

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。圖/上觀新聞
歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。圖/上觀新聞

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利表示，北京能否維持台海和平，及促使俄羅斯撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。

博雷利原定昨（13）日與德國外長貝爾伯克一起訪問中國大陸，但因確診新冠病毒延後訪華行程。

不過博雷利在社交網站上發表原定在北京一個智庫活動的演講內容，歐盟必須縮窄與中國的認知差距，雙方共同處理全球議題，及在和平解決衝突方面取得進展，歐中才能恢復信任，關鍵問題在於台海局勢。

他重申，歐盟「一中政策」不變，不接受以武力改變台海現狀，應避免挑釁引發更多不信任。他又提到中國在促成俄烏停火上應作出貢獻，否則歐中要恢復信任將極度困難。

博雷利指，歐洲的安全因烏克蘭衝突而受到威脅，歐盟支持烏克蘭並不代表成為另一個國家的附庸，而是表達歐洲支持及尊重人權。

他表示，經過疫情大流行和俄羅斯的能源勒索，反映不能依賴單一國家，歐洲過去過度依賴某些國家，包括中國，因此需要令供應鏈更多樣化，並必須防止歐洲的敏感技術被用於軍事目的，重申沒有威脅任何國家的企圖，但亦不會接受任何恫嚇。

歐盟 台海 烏克蘭

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