德國外長貝爾伯克訪問大陸 探索德中更多合作機會

應大陸外長秦剛邀請，德國外長貝爾伯克13日至15日對中國大陸進行正式訪問。參考消息網14日引述德新社報導，在對中國大陸進行為期三天的訪問前，貝爾伯克表示，她希望在減少德國對北京單邊依賴風險的同時，為德中兩國未來的合作探索機會。

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利原計劃與貝爾伯克同期訪陸，並將舉行第十二輪中歐高級別戰略對話，但其12日宣布自己新冠病毒檢測呈陽性，不得不推遲行程。

貝爾伯克13日已抵達天津，開始為期三天的中國之行。天津市委書記陳敏爾，市委副書記、市長張工13日會見了貝爾伯克一行。

貝爾伯克14日計畫與大陸外交部長秦剛一起訪問天津的一家電動汽車公司，然後一同乘坐高鐵前往北京。預計她將在北京會晤中國大陸其他高層官員。訪華其間，秦剛將同貝爾伯克共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。

在歐洲政要掀起「訪華熱潮」的背景下，博雷利和貝爾伯克的訪華行程引起關注。分析認為，中歐雙方共同安排兩位政要訪華、重啟戰略對話釋放出積極信號，具有重要意義。

去年底德國總理蕭茲和歐洲理事會主席蜜雪兒的中國之行拉開此輪「訪華熱潮」的序幕。今年3月底，西班牙首相桑切斯成為又一位訪華的歐洲國家領導人。上周，法國總統馬克宏和歐盟委員會主席范德萊恩同期訪華，延續了近期中歐高層交往的良好勢頭。

大陸外交部發言人汪文斌12日表示，今年是中國大陸和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。近期中歐高層交往頻密，各領域對話合作全面鋪開，中歐關係呈現積極良好發展勢頭。

法新社也報導，一批歐洲領導人前往北京，歐盟正尋求重啟與中國的關係。美國《政治報》網站也寫道：歐洲領導人突然爭相前往中國。

據德新社報導，貝爾伯克在啟程前夕表示，德國政府所規劃的中國戰略旨在將中國在全球事務中的角色轉變考慮在內。但貝爾伯克表示，她並不追求與中國經濟決裂。

她說：「我們對經濟脫鉤不感興趣。無論如何，這在一個全球化的世界裡是困難的。」貝爾伯克還說，她希望在應對氣候變化以及可再生能源等新興領域方面，探索中歐之間更多合作的機會。

據了解，貝爾伯克訪華期間，秦剛將同其共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，就中德、中歐關係及國際和地區熱點問題進行全面、深入溝通。另有消息稱，博雷利原計劃借此行敲定年內中歐峰會安排，貝爾伯克此行則有助於敲定年內中德政府間磋商安排。

據上觀新聞引述復旦大學歐洲問題研究中心主任、上海歐洲學會會長丁純分析表示，歐洲政要接連訪華發生在烏克蘭危機持續、給歐洲帶來較大衝擊的背景下。儘管歐盟大多數國家堅持「反俄挺烏」的「政治正確」立場，但法、德等國均意識到危機最終還須通過政治而非軍事手段解決。

隨著烏克蘭危機給歐洲帶來的衝擊持續，美國卻售賣高價能源、推出《通膨削減法》，這些做法令歐洲方面十分不滿。「從民間到高層，歐洲正對這場危機及其影響進行反思，這從馬克宏訪華後的重磅表態可見一斑。」丁純說。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建則指，德國外交部正在主導制定新的對華戰略，但德國乃至歐洲內部都存在分歧。而貝爾伯克和博雷利分別是德國和歐盟的外事負責人。「無論雙方持何種觀點、立場，（制定對華政策）都需以全面瞭解中國為前提。」

丁純指出，中國正在國際舞台上持續發揮積極作用，重要地位日益凸顯，引起歐洲等方面關注。例如，中方不久前促成沙烏地阿拉伯和伊朗達成和解，舉世矚目。此外，中方還提出了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，這使一些歐洲國家和政治領導人希望深入瞭解中方立場，助力化解俄烏危機。與此同時，歐洲出於自身利益考量，不願跟隨美國戰略對抗中國，與華脫鉤。