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解放軍東部戰區：仍持續在台島周邊開展實戰課目演練

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
已經豎起的反導彈系統，強調解放軍可以快速攔截敵方飛彈。 東部戰區公眾號
已經豎起的反導彈系統，強調解放軍可以快速攔截敵方飛彈。 東部戰區公眾號

中共人民解放軍「東部戰區」微信公眾號上午發布標題為「現場視頻！東部戰區空軍多型戰機持續位台島周邊開展實戰課目演練」的圖文，將多個解放軍空軍預警機、轟炸機、殲擊機等各式戰機的飛行視頻與照片一併呈現，強調解放軍空軍仍持續位台島周邊開展「偵察預警、聯合反導、精確打擊」等實戰課目演練。

文中稱，解放軍空軍出動預警機、轟炸機、殲擊機等空中作戰兵力，持續位台島周邊開展偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練，錘煉部隊體系聯合作戰能力。伴隨著急促的警報聲，航空兵某旅任務飛行員快速穿戴裝具、跨進座艙，做好戰鬥出動前的各項準備。

文章稱，數架殲-10C戰機接續升空，飛赴預定空域展開高強度製空作戰，報導也加上對白：「XX脫離，我負責北邊那架，你負責南邊那架。」「明白！」以凸顯實戰氛圍。

該報導說，空戰對抗中，飛行員依靠數傳信息支撐和地面指揮引導，準確預判戰場態勢變化，靈活調整編隊作戰隊形，快速構建協同殺傷態勢。拉著，又再度配上對白：「報告XX目標截獲！」「進入射程後發射！」

該微信文章稱，對抗全程採取「背靠背模式」，戰場態勢瞬息萬變，攻防節奏頻繁轉換， 飛行員需要臨機快速決策，靈活戰術戰法，密切協同作戰，抓住窗口對敵實施精確打擊。

而在在華東某機場，報導說，數架轟-6K正接連起飛，開展跨晝夜飛行訓練，執行遠程精確打擊任務，轟炸機編隊升空後，沿預定航線快速突防，飛抵目標空域附近，隨即建立打擊陣位，發現並鎖定目標，按照作戰流程完成模擬打擊。

轟炸機之後則是導彈，但呈現的是其反導系統。報導中以一句「導彈已豎起！」表現臨場感，表示在地空導彈某一個營的聯合反導演練現場，各操作號手密切配合、精準聯動，依托空地一體情報體系支撐，與在空殲擊機構建協同抗擊網，對空中目標實施攔截。

該文說，據了解，大批量、高強度、多課目實戰化演練，全面檢驗了部隊快速反應、協同殺傷、精準制敵等能力。他們將始終保持高度戒備狀態，繼續深化小體系實戰課目演練，確保隨時拉得出、上得去、打得贏。空軍航空兵，時刻準備戰鬥。

中共解放軍東部戰區釋出的殲10C飛行員座艙中與僚機協同作戰照片。 東部戰區微信號
中共解放軍東部戰區釋出的殲10C飛行員座艙中與僚機協同作戰照片。 東部戰區微信號

空軍 解放軍 導彈

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