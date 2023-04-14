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秦剛主持阿富汗問題非正式會議 中俄巴伊外長發布聯合聲明

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸外長秦剛13日在撒馬爾罕主持阿富汗問題四國外長第二次非正式會議，並分別會見俄羅斯外長拉夫羅夫、阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。圖/大陸外交部
大陸外長秦剛13日在撒馬爾罕主持阿富汗問題四國外長第二次非正式會議，並分別會見俄羅斯外長拉夫羅夫、阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。圖/大陸外交部

中國大陸、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗四國外長當地時間13日在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行第二次阿富汗問題非正式會議，會議由大陸外長秦剛主持，四國外長並發布聯合聲明，重申尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，支持按照「阿人主導、阿人所有」原則決定該國政治前途和發展道路。

聲明強調一個和平穩定的阿富汗符合國際社會的共同利益，阿富汗不應成為地緣角逐場所，而應成為國際合作平台。

據大陸外交部發布訊息，外長們高度關注當前阿富汗涉恐安全形勢，強調盤踞在阿富汗的各類恐怖組織，包括「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」、「俾路支解放軍」、「正義軍」等持續對本地區乃至全球安全造成重大威脅。

外長們注意到阿富汗臨時政府針對「伊斯蘭國呼羅珊分支」實施打擊行動，敦促其採取更多可視、可核查的舉措，兌現反恐承諾，瓦解、消滅所有類型的恐怖組織，防止阿富汗領土被任何恐怖勢力利用。

外長們強調，阿富汗執政當局應採取有力措施，保護外國在阿富汗機構和公民安全及合法權益。任何攻擊或威脅外國在阿富汗機構和人員的肇事者都應被追究責任。

外長們指出，北約國家應為阿當前困局負首要責任，應為阿經濟發展和繁榮創造機會，應立即解除對阿單邊制裁，立即歸還阿海外資產，使之用於阿人民。

外長們強調，對話協商是政治解決阿問題的唯一出路。堅決反對那些對阿當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地區再建軍事基地，這無助於地區和平穩定。

外長們呼籲阿富汗執政當局推進包容建政，讓所有民族和政治團體都實質性參與其中，取消所有針對婦女、少數族裔的限制性措施。鼓勵阿富汗保持對外友好合作政策，遵守國際法義務，同世界各國和周邊鄰國和睦相處。

外長們強調，保持阿富汗和鄰國之間的邊界和平、穩定、安全至關重要，符合所有方利益。應監測和阻止非法跨境活動。跨境問題包括阿同鄰國間的水資源問題，應通過對話協商予以妥善處理。

外長們支持一切有利於推動阿富汗政治解決的外交努力，支持國際社會特別是聯合國、上海合作組織、阿鄰國外長會、「莫斯科模式」等為此發揮積極作用。

外長們表示將繼續支援阿富汗和平重建，同地區國家和國際社會加強經貿往來和投資合作，呼籲國際社會繼續向阿富汗提供人道援助，幫助阿富汗增強自主和可持續發展能力。

阿富汗 伊斯蘭國 恐怖組織

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