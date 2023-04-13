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霧煞煞！大陸2單位公布禁航區時間不一致 交通部解答原因

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藍營辦辜汪會談30周年座談 海基會：尊重各方討論

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。記者陳政錄／攝影
海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。記者陳政錄／攝影

在前總統馬英九結束赴陸訪問行程後，國民黨將於本周六舉辦「辜汪會談30周年—回顧與展望」青年座談會，回顧「九二共識」緣起。作為會談的參與者，海基會13日表示，尊重大家對這個議題的討論，至於馬前總統赴陸期間的談話，陸委會等相關單位已做回應說明，海基會沒有進一步的評論。

海基會4月13日召開背景說明會，距離上一次海基會舉辦記者會睽違了三年多。會上，副秘書長兼發言人蔡孟君說明疫情趨緩後，兩岸文書處理數量激增，和協處大陸民眾返鄉等工作內容，並回答媒體提問。

對於藍營舉辦辜汪會談30周年座談，蔡孟君表示，各方舉辦相關活動，就此議題進行探討，是蠻自然的事情，海基會尊重大家對這個議題的討論。

蔡孟君說，海基會也有在規劃相關活動，具體細節將適時對外說明。談到馬前總統赴陸期間，對「九二共識」等兩岸論述的表達，她說，陸委會等相關單位已做回應說明，海基會沒有進一步評論。

至於昨日大陸商務部對台灣起動貿易壁壘調查，蔡孟君表示，海基會對此密切關注，並即時呈報主管機關參考。

是否影響到ECFA、海基會有無和對岸溝通聯繫？她說，目前還未涉及到這一塊，正持續了解中，就海基會立場，不會做揣測，是希望兩岸經貿往來正常，若台商、民眾受到干擾，會盡力提供必要協助。

海基會 馬英九

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