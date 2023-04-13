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TrendForce：美晶片法案削投資大陸意願 台積電首當其衝

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TrendForce：美晶片法案削投資大陸意願，台積電首當其衝。（路透）
TrendForce：美晶片法案削投資大陸意願，台積電首當其衝。（路透）

市場研究機構TrendForce表示，美國商務部近期基於晶片法案釋出補貼細則，明文規定獲補助者未來10年在大陸、北韓、伊朗與俄羅斯等，將被限制先進製程與成熟製程在內的相關投資活動，恐進一步降低投資者在大陸的投資意願。

香港信報報導，該機構指出，這次法案更新條款限制範圍將比出口禁令更廣泛，相信台積電更首當其沖，主要在中、美均有擴產計劃。

目前台積電在大陸的擴產以Fab16的28nm為主，且已於2022年啟動，相關設備均已陸續移入，加上2022年10月後台積電已取得為期一年之相關設備進口許可，預計今年中前將擴產完畢。

TrendForce表示，據晶片法案新細則來看，台積電獲美國補貼後10年內，Fab16的16/12nm及28/22nm產能擴充將受限，且當中85%產出須滿足大陸當地市場需求，加上美國出口規範要求跨國晶圓代工業者需申請設備進口許可證等，這將降低台積電未來在中國的投資意願。

DRAM供應方面，TrendForce指出，目前三大原廠僅SK海力士在大陸境內設有無錫廠，三星與美光未來擴產分別以南韓、美國兩地為主。TrendForce預估，大陸DRAM產能佔全球比例將逐年降低，由目前的14%降至2023至2025年間的12%。

台積電 美國

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