屢傳飼養環境不佳…「鱷魚王」小河在廈門受苦 海基會呼籲陸方督促整改

過去在台南「麻豆鱷魚王生態農場」生活的明星巨鱷「小河」，因農場結束營業，2017年被送到大陸廈門，但近年屢傳飼養環境不佳、傷痕累累的消息，去年底更有大陸網友不忍呼籲「救救小河！」。對此，海基會發言人蔡孟君13日透露，因近期接獲民眾關切，海基會已在4月透過兩岸聯繫機制發函給海協會反映，傳達民眾的關注，呼籲陸方了解情況、督促園方整改解決問題。

明星巨鱷「小河」在「麻豆鱷魚王生態農場」2016年底結束營業後，2017年被送到廈門的中非世野野生動物園生活，但近年幾次傳出遭石頭砸傷、飼養環境不佳等問題。去年底，有大陸網紅在社交平台披露小河疑似瘦到皮包骨、飼養水池又淺又髒的消息，引發網友熱烈關注，有大陸網友在社交平台上留言喊話，「牠快被養死了」、「救救小河！」、「請台灣朋友關注」。

在海基會13日下午召開的背景說明會上，發言人蔡孟君提到，小河的議題引起兩岸網友高度關注，據了解，廈門農業農村局先前已有派員赴動物園調查，並向園方發出整改通知。

蔡孟君進一步表示，由於近期海基會、陸委會陸續接獲民眾意見表達，希望幫助鱷魚小河改善待遇，所以海基會4月已透過兩岸聯繫機制，發函給海協會反映，呼籲陸方有關部門了解具體情況，督促整改，解決相關問題。

蔡孟君補充，除了發函海基會，海基會也通知廈門台商朋友協助了解情況。他說，「當然，這也牽涉到共通的情感，以及生命教育，所以我們對這件事情也高度重視。」