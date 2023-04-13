王受文晤日本駐華大使 關切日擬限制芯片設備出口

大陸商務部副部長王受文，12日在北京會見日本駐華大使垂秀夫，對日方擬管制23種半導體設備出口表示高度關切，敦促日方尊重市場規律，推動雙邊關係健康發展。

大陸商務部官網13日發布，王受文表示，中日互為重要經貿夥伴，今年是中日和平友好條約締結45周年，雙方應共同落實兩國領導人重要共識，籌辦新一輪中日經濟高層對話，拓展綠色低碳、醫療康養、服務貿易、電子商務、數字經濟等領域合作。希望日方支持中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

王受文強調，中方對日方擬就23種半導體製造設備實施出口管製表示高度關切，敦促日方尊重市場規律，傾聽企業聲音，遵守世貿組織規則，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

垂秀夫表示，日中兩國經貿關係密切，合作潛力巨大，日方願同中國商務部加強交流，為日企開展對華經貿合作創造良好環境。日方願與中方就有關問題保持對話溝通，推動兩國經貿關係進一步發展。

日本於今年3月31日宣布，將對23種先進晶片製造技術擴大實施出口限制措施。此時，美國已加強限制大陸取得關鍵半導體製造術的行動。

根據日本經濟產業省，包括半導體設備廠東京威力科創（Tokyo Electron）在內的約十家日企，在把用於晶圓製造、晶圓清洗、沉積、回火（annealing）、微影、蝕刻和測試的一系列設備出貨時，必須先取得許可。

在日本祭出最新行動前，美國耗費數月遊說日本跟進緊縮對大陸出口半導體工具的限制。日本、荷蘭原則上已經同意加入美國的行列，但試圖在美中兩大超級強強權之間尋得一條中間路線。