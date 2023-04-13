中國人權律師遭重判 陸委會：中共迫害人權箝制自由

中國大陸人權律師許志永、丁家喜近日遭中共以「顛覆國家政權罪」分別重判14年、12年徒刑，大陸委員會今（13）日表示，中共應儘速停止迫害人權與箝制言論自由，早日釋放許志永、丁家喜兩位人權律師。

陸委會認為，中共重判兩位知名維權律師，意在製造寒蟬效應，壓制社會多元聲音、箝制言論自由，此等作為與當今世界文明國家共同捍衛的民主、自由普世價值背道而馳，令人遺憾。

陸委會呼籲，中共當局應停止違反公義的迫害人權作為，儘速撤銷加諸於兩位人權律師莫須有的罪名。

陸委會強調，北京當局違反人權、濫權迫害人民的違反文明行徑，不僅會持續深化其內部矛盾、徒增社會動盪，更加深兩岸人民之間的心理隔閡。

陸委會繼續呼籲，北京當局立即停止以司法迫害人權，把原本即屬於人民的自由權利還給人民，讓所謂的「全過程人民民主」不再只是文宣口號。