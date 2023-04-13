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陸對台設「禁航區」估影響33航班 交通部今晚9點發飛航通告

中國劃設禁航區 專家：對台灰色地帶戰術

德國之聲／ 德國之聲

台灣交通部週三（4月12日）發布新聞稿，證實中國原打算於16日至18日9時至14時，在台灣轄管的「台北飛航情報區」（FIR）劃設警示區，但在台灣的抗議下，時間限縮為16日上午9時30分起，持續27分鐘。

根據新聞稿，中國政府11日曾以「從事航太活動」為由通知台灣，要在該區管制飛航。不過，該範圍「位處東亞南北航路要衝，也是西太平洋交通主要動脈」，中國逕自劃設禁航區的舉動遭台灣批評為「國際僅見」，影響飛航權益與安全。桃園機場航空公司代表聯席會主席王國安表示，受影響的航班數目應該不多。

此前，路透社引述了4位知情人士，率先披露中國將劃設禁航區一事。據其中1人說法，中國此舉將影響東北亞和東南亞之間60%至70%的航班，以及台灣和韓國、日本和北美之間的航班。

路透社隨後又報導說，一名資深台灣官員透露台灣是藉由外交、情報與航空等多種管道，說服北京調整原計畫。台灣也通知了可能受影響的各方，包含七國集團（G7）的成員國；許多國家的部長將於16日起赴日本出席外長會議。該官員還說：「大家都覺得很不可置信。」

據台灣中央社報導，台灣國防部情報參謀次長室次長顏有賢12日表示，禁航區範圍位於台灣防空識別區（ADIZ）內，距台灣北面約85海裡。日本共同社稱，該範圍有一部分落在尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近的日本專屬經濟區內。

面對媒體提問禁航區一事，中國外交部發言人汪文斌12日僅回應：「我不了解你提到的有關情況。」

灰色地帶戰術

中國所謂「航太活動」是什麼，台灣國防部官員顏有賢稱他也「想了解答案」；從字面看來，這是指「航空與太空」，例如衛星。路透社則引用南韓說法稱，中國此舉可能跟衛星發射載具的物體掉落有關。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴DW，中國以「航太任務」為由宣布要在台灣北方劃設禁航區，過去應無先例；去年8月時任美國眾院議長的佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國亦曾劃設多個禁航區，但當時是以「軍事演習」為由。

蘇紫雲推斷，所謂「航太任務」可能是發射太空火箭，但「助推火箭脫落後可能故意落在台灣空域」，進而干擾周邊航空器通行。

蘇紫雲認為，北京此次行為明顯是「灰色地帶戰術」，意在「向台灣及周邊國家展示它有能力封鎖台灣」。他分析，北京此舉的動機，一是不滿日本11日發布的「外交藍皮書」，二是劍指進行中的美菲軍演，此外還要假借台灣表達不滿。

禁航區期限大幅縮短並不尋常

據《金融時報》報導，熟悉禁航區劃設程序的人透露，因發射衛星而使空域停飛的情況，過去一般僅持續幾個小時，而且其他國家通常都會避免封鎖繁忙的空域。

中國原本計畫實施禁航區3日，後來又大幅縮短期限，此事亦不尋常。澳洲國立大學學者宋文笛則告訴彭博社，一開始中國航空單位可能因技術問題而實施較長的禁飛期，但經濟、外交單位又為了減少鄰國反彈，而把期限縮短；這種情況，可能表示中國政府各部門協調有問題。

（綜合報導，William Yang、葉家均對此文亦有貢獻）

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