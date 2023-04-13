巴西總統抵滬參觀華為 14日會晤習近平

巴西總統魯拉4月12日晚抵達上海，進行國是訪問。13日參觀華為在上海的創新中心，這個行程受到美媒關注。美國彭博報導，魯拉可能會惹惱美國，因為華盛頓一直指責華為參與對美間諜活動。

魯拉14日在北京與大陸國家主席習近平會談，將簽署超過20項雙邊協議，包括合作建造第六顆中巴地球資源衛星，使用本幣進行貿易結算等涉及多個領域的一系列協議。

巴西環球網報導，魯拉在華期間的首場活動，是13日上午出席巴西前總統羅塞夫擔任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮。13日下午，盧拉與來自基礎設施、技術和汽車行業的商業團體代表會面，其中與比亞迪和華為兩家企業的會面已列入議程。

魯拉13日參觀華為在上海的創新中心的行程，受到美媒特別關注。美國彭博12日報導，魯拉可能會惹惱美國，因為華盛頓指責華為參與對美間諜活動。

在魯拉訪華前的新聞發布會，巴西外交部長維艾拉指出，巴西希望與世界各地的每個人，都保持良好而密切的關係，訪問華為不應被視為挑釁，既然總統訪問其他國家，他就會訪問這個國家的公司。

維艾拉表示，魯拉受到了華為邀請，華為在巴西營運已有20多年。2021年，華為贏得在巴西全國範圍內實施5G技術的設備供應招標。

同樣在2021年，美國聯邦通信委員會將華為列入對國家安全構成不可接受的風險的五家大陸科技公司黑名單。維艾拉指出，魯拉對華為的訪問發出了一個信息，巴西不會在美國與這家科技巨頭的鬥爭中站隊。

路透報導，陪同魯拉訪華的巴西代表團包括商人、州長、議員和部長，兩國貿易自魯拉2004年首次訪華以來，增長了21倍。魯拉所率領的龐大代表團，包括環境部長席爾瓦在內的8位內閣部長，以及來自巴西東北部州的5位州長。

席爾瓦說，巴西希望大陸設立一個基金，幫助巴西的森林恢復和可持續發展，包括綠色製氫。兩名知情人士指出，巴西飛機製造商巴西航空工業公司可能會簽署一項向大陸一家航空公司出售20架商用飛機的協議。

美聯社報導，大陸是巴西最大的出口市場，每年從巴西購買價值數百億美元的大豆、牛肉、鐵礦石、家禽、紙漿、甘蔗、棉花和原油。巴西也是大陸在拉美投資最多的國家。