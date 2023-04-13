陸在台灣北方畫禁航區 經我抗議後縮短為27分鐘

路透十二日引述四位知情人士說法報導，中國大陸計畫於四月十六日至十八日在台灣北部八十五浬處畫設禁航區（no-fly zone），台灣國防部表示畫設範圍將與台灣航空識別區（ＡＤＩＺ）有所重疊並干擾到台灣北部的飛航情報區（ＦＩＲ）。

台灣北方 陸將禁航 製表／政治中心

交通部昨表示，無理畫設會帶來巨大飛航風險，嚴重衝擊往來航班權益安全；經向中方抗議後，中方將「航太活動」時間調整為十六日上午九時卅分至五十七分，全程約廿七分鐘。

交通部表示，中國大陸民航部門前天以服務電報（ＳＶＣ）通知我方，以「從事航太活動」為由，於本月十六日至十八日，每日上午九時至下午二時，在我國轄管的台北飛航情報區內畫設警示區管制飛航，對本區飛航管理造成嚴重影響，重大衝擊往來航班飛航權益與安全。

交通部強調，已在昨天向中方表達嚴正抗議，無理畫設將為本區帶來巨大飛航風險，損害國際飛航權益。最終中方通知，將航太調整為十六日上午九時卅分至五十七分，全程廿七分鐘。

日本政府也表示，中國已通知四月十六日到十八日在台附近設禁航區，並稱與航太活動有關。韓國交通部指中國已告知周日在廿七分鐘禁航時段，會有與發射載具相關物體在台北方掉落，航班可能延誤，但無須改道。

國防部昨舉行例行記者會，對於中共的「航太活動」為何？參謀本部情報次長室次長顏有賢表示，以字眼資訊而言，就是航空太空以上範圍活動任務，「衛星或通訊等發射任務為主」，國防部持續掌握。

長榮航空表示，截至昨天為止，航班維持正常運作，將依民航局最新指示做必要航路調整。華航則說，將遵照民航局指示，於必要時調整飛航路線。

【記者甘芝萁／台北報導】據了解，交通部相關單位人士過去因兩岸航線協商，和對岸民航主管機關官員有建立聯繫管道溝通，負責轄管台北飛航情報區的民航局飛航服務總台平時因例行航機引導，也有正常聯繫管道，一收到訊息後，總台、交通部相關人士即透過既有聯繫管道表態。