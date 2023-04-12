中國重判許志永丁家喜 台灣律師團體譴責

中國當局以「顛覆國家政權罪」重判人權活動人士許志永、丁家喜。民間司法改革基金會、全國律師聯合會及台灣聲援中國人權律師網絡今天晚間發表聲明，對中國予以強烈譴責。

聲明指出，中國政府長期無視其本國法律，罔顧其承諾的國際人權義務，肆意踐踏人民基本權利及自由，若不改革求進，最終淪為人類文明與自由的公敵。

聲明提到，除許志永與丁家喜外，仍有多名人權律師、維權公民身陷囹圄，包括常瑋平、覃永沛、李翹楚、程淵等人，這顯示在現行政治體制下，中國的刑訴法規及司法程序，撇除冠冕堂皇的外表，就是被掌權者肆意操弄的政治管控和打壓工具。

聲明也強調，要求中國政府立即釋放許志永、丁家喜，以及因和平行使憲法權利而被入罪的律師和公民，敦請國際社會積極發聲，持續關注許志永、丁家喜、人權維護者李翹楚與其他在囚的律師與公民的情況，並呼籲國際社會團結，監督中國政府恪守國際法律義務以促進長遠改善其人權、法治狀況。

許志永及丁家喜均為中國新公民運動的重要民權領袖，多年來以溫和非暴力的方式倡議社會改革，並批評政府貪腐問題；許、丁因2019年12月於廈門聚會批評時政而陸續被逮捕，經拘押逾3年後，山東臨沭縣中級人民法院日前依「顛覆國家政權罪」，一審分別判處許志永、丁家喜有期徒刑14年、12年。