習近平視察南部戰區海軍基地 喊話「堅決捍衛中國領土主權」

中共中央總書記習近平11日到中共人民解放軍南部戰區海軍視察調研。他強調，要認真貫徹中共二十大精神，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，深化練兵備戰，加快轉型建設，全面提高部隊現代化水平，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。

據新華社報導，習近平11日上午10時許來到南部戰區海軍機關，接見南部戰區海軍官兵代表並合影留念。隨後，習近平觀看了反映南部戰區海軍建設情況的多媒體影片，聽取了有關工作匯報。習近平對中共十八大以來南部戰區海軍部隊建設和完成任務情況給予充分肯定。

習近平強調，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，堅定靈活開展軍事鬥爭，提高及時妥善應對複雜情況的能力，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益，努力維護周邊大局穩定。

習近平指出，要加強實戰化軍事訓練，堅持以戰領訓，深化戰爭和作戰問題研究，創新作戰概念和戰法訓法。要加強實案化對抗性訓練，突出抓好重點課題專攻精練，提高訓練水平和實戰能力。

習近平強調，要大力發展新型作戰力量和手段，把握新質戰鬥力建設特點規律，推動新裝備新力量加快形成實戰能力。要堅持體系建設、體系運用，深入破解短板弱項，推動作戰體系整體升級。

習近平指出，要加強部隊黨的領導和黨的建設，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍。要深入抓好中共二十大精神學習貫徹，精心組織實施學習貫徹新時代中國特色社會主義思想主題教育，統籌抓好「學習強軍思想、建功強軍事業」教育實踐活動，夯實鐵心向黨的思想根基，激發團結奮進的精神力量。要全面加強人才工作，壯大人才隊伍。

要推進政治整訓常態化制度化，持之以恆正風肅紀反腐。要加強部隊教育管理，堅持不懈抓基層打基礎，確保部隊安全穩定。各級特別是領導幹部要大興調查研究，認真解決部隊建設中的突出矛盾和問題，積極主動為官兵排憂解難，帶領廣大官兵不斷開創南部戰區海軍建設新局面。