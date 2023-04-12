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國台辦再強調九二共識 陸委會：奉勸中共正視兩岸現實

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會呼籲中共正視兩岸現實，尊重台灣民意。圖為陸委會副主委兼發言人詹志宏。本報資料照
陸委會呼籲中共正視兩岸現實，尊重台灣民意。圖為陸委會副主委兼發言人詹志宏。本報資料照

前總統馬英九赴陸訪問後，表示「九二共識」又活過來了，大陸國台辦12日召開例行記者會，重申「九二共識」是兩岸和平發展的定海神針，願廣泛對台展開多樣對話協商等。陸委會12日則回應說，中共已將「九二共識」定義為「一中原則」、「一國兩制」、「兩岸同屬一中，共謀統一」，遭台灣多數民意堅定拒絕，奉勸中共正視兩岸現實。

對於國台辦發言人朱鳳蓮說，希望兩岸在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，共創中華民族福祉。陸委會表示，中共已將「九二共識」定義為「一中原則」、「一國兩制」、「兩岸同屬一中，共謀統一」，此種抺煞我國家主權地位，片面設定兩岸終局安排的政治框架，完全沒有中華民國存在空間，已遭到台灣多數民意的堅定拒絕。

陸委會說，我們奉勸中共當局正視兩岸現實，尊重台灣民意，才能務實改善兩岸關係。

至於朱鳳蓮也提到，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，廣泛聽取台灣各黨派和人士的意見，展開多樣對話協商。

陸委會回應說，政府已多次宣示，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加消滅中華民國主權的「民主協商」與推動「一國兩制台灣方案」，及提醒國人從事兩岸交流應秉持對等尊嚴原則，遵守相關規範，避免被陸方利用成為對台統戰宣傳的樣板工具。

不過，對於民進黨、陸委會將「九二共識」與「一國兩制」作連結，朱鳳蓮也在12日記者會上，強調「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，認為前者明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎，後者則是「國家統一後的制度安排」，抨擊民進黨有關言論是顛倒黑白，為其否認「九二共識」，破壞兩岸關係找藉口。

九二共識 一國兩制 陸委會

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