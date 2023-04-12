促融或統戰？前行政院長劉兆玄見王滬寧惹議

前台灣行政院長劉兆玄週一（4月10日）以「兩岸企業家峰會台灣方面理事長」的身分，在北京會見中國全國政協主席王滬寧。

從大陸官媒新華社的報導看來，王滬寧的發言不脫中共二十大以來的說法，一方面強調兩岸交流，一方面反對台獨。王滬寧稱，大陸希望「讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好」，且中方「致力於維護台海和平穩定」，但台獨勢力與台海和平穩定「水火不容」。劉兆玄則表示，盼能把「兩岸企業家峰會」發揚光大，藉此「促進兩岸融合發展」。

民進黨人士的質疑

大陸將此事聚焦於兩岸的經濟往來，但陸委會表示，大陸政府對台灣的統戰採取「軟硬兩手策略」，軍事恫嚇之餘，也不忘藉由政商團體宣傳立場，因此呼籲台灣政商界人士應避免成為「對台統戰宣傳的樣板工具」。

4月初，前台灣總統馬英九剛結束以交流與「祭祖」為名的訪中行程；國民黨副主席夏立言亦曾於2月造訪大陸。劉兆玄身為馬英九執政時的行政院長，選在大陸因「蔡麥會」而對台發動軍演之際訪中，也面臨台灣內部的批評聲浪。

民進黨立委王定宇11日在臉書上表示：「大陸對台軍演，中國國民黨的大官一個接一個跑去聽中共訓示。」

《自由時報》11日引述另一位民進黨立委劉世芳說法，稱劉兆玄與馬英九都是大陸認為「可以被統戰的人」，但兩人都是「過氣的政治人物」，去大陸只是為了「刷存在感」。劉世芳還說，劉兆玄見到了王滬寧，馬英九卻只與國台辦主任宋濤會面，代表大陸「不把馬英九放在眼裡」。

兩岸企業家峰會的角色

馬英九訪中期間雖多次提及自己身為「中華民國前總統」，但大陸官媒僅以「中國國民黨前主席」稱呼他。劉兆玄這次訪中頭銜也不是「中華民國前行政院長」，而是「兩岸企業家峰會」台灣方面理事長。

事實上，許多國民黨陣營的政治人物卸下政府公職之後，都在兩岸企業家峰會有職務，例如前台灣副總統蕭萬長是該會的名譽理事長，前台灣經濟部長尹啟銘擔任秘書長。此外，有意角逐台灣總統的鴻海創辦人郭台銘，則是副理事長。

《聯合報》10日指出，劉兆玄過去曾接受該報訪問，當時他把兩岸的企業家合作形容為「台海和平的壓艙石」。該報導寫道：「兩岸企業家峰會聯繫的不單是兩岸產業供應鏈，也聯繫兩岸人民對和平與繁榮的期待。」

峰會網站上，首頁寫著「營造兩岸企業合作新機遇，開創兩岸經貿關係新格局」。據網站簡介，該會的前身是「海峽兩岸企業家紫金山峰會」，2013年起「升級轉型」為「兩岸企業家峰會」，此後每年在兩岸輪流舉行。網站稱，峰會促成了台積電在南京設立12吋晶圓廠，並推動台商比照大陸的內資待遇。

去年12月，劉兆玄曾率團赴廈門參加兩岸企業家峰會的年會，王滬寧還致賀信問候。據新華社當時的報導，王滬寧說該峰會是「最有影響力的兩岸經濟交流合作平台」，也是兩岸「共圓中國夢的重要渠道」。

台灣智庫經濟民主連合（簡稱經民連）致力於「抵抗中資入侵」，對該峰會多有批評。經民連指出，該峰會最初的指導單位便是國台辦和海協會，「明顯為大陸主導的統戰組織」；12月劉兆玄出訪，則是中共二十大後首度有台灣訪團赴中參訪，目的是「擁抱習近平的極權統治，向獨裁侵略者磕頭」。

此外，該峰會秘書長尹啟銘等人，也遭質疑是導致台灣在面對中資出現法規漏洞的源頭。經民連指出，2009年尹啟銘擔任經濟部長時，制定了《大陸地區人民來台投資許可辦法》，容許中資在「繞道第三地，持股未達三成」等狀況下，就不構成「中資來台」，讓中資得以盡可能比照外資，規避台灣的管制。

經民連智庫召集人賴中強去年11月曾批評道，兩岸企業家峰會推動「兩岸共同市場」，背後目的，是要把台灣經濟「內地化」，「鎖進一個中國的牢籠中」。

（綜合報導）

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