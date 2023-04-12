陸發布阿富汗11點立場文件 稱支持和平重建

大陸外交部長秦剛今赴烏茲別克的第二大城撒馬爾罕出席第四次阿富汗鄰國外長會議，陸外交部隨即在今天下午發布了「關於阿富汗問題的中國立場」，這一立場文件中指出，中方尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇；中方也真誠期待阿富汗構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，另中國支持阿富汗和平重建，將繼續為阿富汗重建發展提供力所能及幫助

這一份立場文件的開場白說，中國和阿富汗山水相連，兩國人民的友誼源遠流長。當前形勢下，中國對阿富汗問題有如下立場。這些立場共有11點，第一點就強調中國堅持「三個尊重」與「三個從不」。前者是尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。而後者則是從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍。

其次，文件表明，支持阿富汗溫和穩健施政。中方真誠期待阿富汗構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各國尤其是鄰國友好交往。希望阿富汗臨時政府保護包括婦女兒童、少數族裔在內的全體阿富汗人民基本權益。

其三是中方支持阿富汗和平重建，將繼續為阿富汗重建發展提供力所能及幫助，穩步推進經貿投資合作，積極開展醫療、扶貧、農業、防災減災等領域合作，幫助阿富汗早日實現自主和可持續發展。歡迎阿富汗參與共建一帶一路，從陸鎖國變為陸聯國。

第四、五、六點都與反恐有關，除支持阿富汗堅決有力打恐。希望阿富汗切實履行承諾，採取更為有效的措施，更加堅決地打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖勢力；也呼籲加強反恐雙多邊合作，認為國際社會有必要加強雙多邊反恐安全合作，防止阿富汗再次淪為恐怖主義庇護所、滋生地和擴散源。另並主張合作打擊踞阿富汗的恐怖主義、分裂主義和極端主義三股勢力。

此份文件並敦促美國切實對阿富汗履約擔責，表明作為阿富汗問題的始作俑者，美國扣押阿富汗海外資產，對阿富汗實施單邊制裁，是阿富汗人道主義狀況無法實質改善的最大外部因素。美方應汲取教訓，立即解除對阿富汗制裁，歸還阿富汗海外資產，落實自己承諾的對阿富汗人道援助。

其後四點包括反對域外勢力干預滲透阿富汗。增進涉阿富汗問題國際地區協調，阿富汗應成為各方合作的平台，而不是地緣博弈的場所。協助解決阿富汗人道和難民問題。及支持阿富汗禁毒。