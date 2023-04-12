德外長貝爾伯克訪陸 汪文斌：有利落實兩國領導人共識

外交部發言人汪文斌今在大陸外交部網站上宣布說，德國外長貝爾伯克應陸外交部長秦剛邀請，將於4月13日至15日對中國進行正式訪問。

其間，秦剛國務委員兼外長將同貝爾伯克外長共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。其後他主持例行記者會時，被問到中方如何評價當前中德關係及對貝爾伯克訪中的期待時說，在當前國際形勢下，中德兩國外長舉行戰略對話，有利於落實兩國領導人重要共識，共同應對全球性挑戰。

由於貝爾伯克過去反中立場鮮明，也曾對大陸的對台立場不表認同，將台灣與烏克蘭相提並論，曾引來中國透過外交管道抗議。但就在法國總統馬克宏訪陸後不久，貝爾伯克旋即也赴北京對話，這次出訪自然備受矚目。

汪文斌今天表示，中德是全方位戰略夥伴，去年兩國共同慶祝了建交50週年，半個多世紀以來，中德堅持互尊互信、互利共贏，推動兩國關係取得長足發展，各領域務實合作不斷拓展深化，為中歐關係發展注入穩定性和正能量，也為世界和平與繁榮作出貢獻。

汪文斌指出，貝爾伯克外長訪華期間，秦剛國務委員兼外長將與他共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，就中德、中歐關係以及國際和地區熱點問題進行全面深入溝通。

中方認為，在當前國際形勢下，中德兩國外長舉行戰略對話，有利於落實兩國領導人重要共識，強化戰略溝通，鞏固戰略互信，深化戰略合作，繼續豐富中德全方位戰略夥伴關係內涵，共同應對全球性挑戰。