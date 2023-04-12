美菲對話聲明加速新增軍事基地部署 陸外交部強烈不滿

對於4月11日菲律賓和美國舉行2+2部長級對話會並發表聯合聲明。聲明中提及雙方將推進美國在菲律賓新增軍事基地快速部署，美國將為此提供資金支持。對於美菲聯合聲明中的相關訊息，大陸外交部發言人汪文斌在今例行記者會上回應表示，中方對美菲發布的聯合聲明表示嚴重關切和強烈不滿。美菲聲明歪曲抹黑中方正當合法海上執法活動，甚至無中生有對中方造謠污衊，

他說，對於美在菲新增使用軍事基地事，中國有句話叫事實勝於雄辯。從美國在菲新增基地的點位看，其意圖不言而喻。

他表示，中方一致主張亞太是地區國家的共同家園。在此提醒有關地區國家，一味依賴域外勢力，不僅無法維護自身安全，反而將加劇局勢緊張，也必將殃及自身。