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台東IDF戰機緊急升空 疑對應山東艦群艦載機活動

聯合報／ 記者洪哲政劉學聖／台東即時報導
本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影

共軍結束3天專案圍台戰備警巡操演，但山東號航空母艦群仍在近台海周邊活動，空軍台東基地上午有4架IDF戰機被目擊緊急升空，不排除是為對應艦載機升空活動。

共軍航艦山東艦群仍在台海附近活動，據了解，為免持續與共軍形成軍事對峙印象，原預計今日在台東知本海岸實施兩棲登陸操演，暫時取消，擬於本月其他預備日實施。但若共艦有殲15戰機升空，空軍仍須派機升空應對，但傳奉令不接近山東艦。

本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。

台東七聯隊的F-5戰機已未擔任戰備任務，目前正在接裝勇鷹高教機，戰備與快速反應任務由其他聯隊幻象戰機、IDF戰機輪駐擔負。

本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影
本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。記者劉學聖／攝影

幻象戰機 台東志航基地 共軍

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