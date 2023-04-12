台東IDF戰機緊急升空 疑對應山東艦群艦載機活動

共軍結束3天專案圍台戰備警巡操演，但山東號航空母艦群仍在近台海周邊活動，空軍台東基地上午有4架IDF戰機被目擊緊急升空，不排除是為對應艦載機升空活動。

共軍航艦山東艦群仍在台海附近活動，據了解，為免持續與共軍形成軍事對峙印象，原預計今日在台東知本海岸實施兩棲登陸操演，暫時取消，擬於本月其他預備日實施。但若共艦有殲15戰機升空，空軍仍須派機升空應對，但傳奉令不接近山東艦。

本報直擊，台東志航基地今日上午有4架IDF掛空對空飛彈及副油箱實施緊急升空，明顯為對應在周邊空域活動的共軍快速機種。