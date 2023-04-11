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陸曝南部戰區4月上旬演訓 提升預警監測能力

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍南部戰區先前公布與美國軍機在空中互相跟監的畫面。（微信視頻截圖）
共軍南部戰區先前公布與美國軍機在空中互相跟監的畫面。（微信視頻截圖）

在美菲「肩並肩」年度大型軍演展開之際，大陸官媒中新社11日報導揭露，共軍南部戰區海軍航空兵某大隊，於4月上旬進行了一系列訓練，聚焦體系作戰，提升預警探測能力。

據中新社報導，4月上旬，共軍南部戰區海軍航空兵某大隊組織預警探測飛行訓練，與殲擊機、雷達等部隊建鏈組網，圍繞探測識別、干擾掩護、目標引導等課目展開專攻精練，全面檢驗部隊戰場監視和預警指揮能力。

在演練過程中，共軍殲擊機訓練和地面雷達協同搜索能力，做到訊息實時共享、動態調整等。

共軍南部戰區海軍航空兵該大隊大隊長代旭斌說，「聯合作戰組織實施複雜、難度較大，能否實現作戰力量『合』、行動『聯』、效能『優』，關鍵在於指揮系統能否高效聚合。」他提到過往共軍預警機單平台作戰，面臨訊息交融慢、通信手段少、協同程序多等問題。

報導稱，該大隊與與轟炸機、殲擊機等部隊常態化展開實戰條件下聯演聯訓，制定多套應急處置預案，充分降低預警機無法探測目標或傳達指令的風險，確保有效履行空中指揮職能。

南海一直是中美角力焦點，美軍曾多次派偵察機抵近大陸偵察，美驅逐艦也不時在南海執行「航行自由」任務，包括美艦米利厄號導彈驅逐艦10日在南沙美濟礁鄰近海域航行，遭共軍南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

共軍 海軍 南海

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